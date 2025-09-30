Budget 2026 : Sébastien Lecornu cherche à baisser les impôts, quelles possibilités pour le Premier ministre ?

Alors que les députés font leur rentrée à l’Assemblée Nationale ce 1er octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare son budget pour l’année 2026. S'il affirme vouloir diminuer certains impôts «en faveur du travail», il va devoir trouver des solutions afin d’obtenir le soutien des différents bords politiques.

Moins d’un mois après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu doit mettre en place son plan de dépenses de l’État, sous la menace des différents partis, qui ont déjà rejeté la confiance envers son prédécesseur François Bayrou. Reste à trouver pour le chef du gouvernement des marges de manoeuvre sur les recettes, tandis que chaque camp cherche à faire passer ses idées.

Si LFI a d’ores et déjà annoncé sa volonté de déposer une motion de censure envers le gouvernement, pas encore nommé, ce n’est pas forcément le cas de ses alliés de la gauche. Le PS, qui rencontrera le Premier ministre vendredi, serait enclin à se montrer conciliant en cas de baisse de la Contribution Sociale Généralisée.

Ce prélèvement participe notamment au financement de la sécurité sociale et de l’assurance chômage. Son taux normal sur les salaires bruts est de 9,2% d’après le ministère de l’Économie, et représente plus de 140 milliards d’euros de recettes. Chaque point de baisse coûterait ainsi environ 12 milliards à l’Etat, mais cela bénéficierait aux salariés qui verraient ainsi leur salaire net se rapprocher du brut.

Les partis proposent leurs pistes

Une solution envisagée dans la logique de baisser des impôts «en faveur du travail» serait de diminuer les impôts de production. Ce terme globalise ce que peuvent payer les entreprises, que ce soit le versement transport à leurs salariés, le forfait social, des contributions pour financer l’apprentissage, la taxe sur les surfaces commerciales ou encore sur le foncier non bâti.

En 2023, cela représentait 92,7 milliards d’euros d’impôts, considérés comme «anti-industrialisation et anti-investissement» par le député Renaissance Paul Midy. Cette baisse des dépenses permettrait éventuellement aux entreprises de le réinvestir dans l’emploi, mais les bénéfices ne se ressentiraient que «dans deux ou trois ans minimum».

Le seul poste de dépenses sur lequel Sébastien Lecornu s’est exprimé ouvertement concerne une évolution de l’Aide Médicale d’Etat (AME), destinée à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière sur le sol français.

Le RN souhaite la voir réduite uniquement à des situations d’urgence, car elle concerne à ce jour plus de 400.000 bénéficiaires. Si le coût annuel est d’environ 1,2 milliard, une diminution de ce poste de dépenses pourrait convaincre la droite nationale. «Nous sommes de bonne composition, si on fait ce qu'on demande... Nous ne censurons pas pour censurer» a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy sur TF1.

Tiraillé entre ces différents points de vue, le Premier ministre pourrait faire des concessions de toutes parts afin de s’assurer un mandat plus serein. S’il évoque une décision finale prise par l’Assemblée Nationale, il se dit prêt à faire «des compromis». Reste encore à définir d’où viendra l’argent qui compensera cette baisse des revenus, et comment constituer un budget au minimum à l’équilibre.