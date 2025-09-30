Toute l’actu en direct 24h/24
Demande d'exclusion d'Israël des championnats d'Europe de cyclisme : «LFI est complice des assassinats potentiels qu'il pourrait y avoir», dénonce cet ex-instructeur du RAID

Publié le - Mis à jour le

«Ce sont des complices des assassinats potentiels qu'il pourrait y avoir», a dénoncé Bruno Pomart, ex-instructeur opérationnel du RAID, ce mardi dans l'émission Morandini Live sur CNEWS, réagissant à la volonté de La France insoumise et du député Thomas Portes d'interdire l'équipe d'Israël lors des championnats d'Europe de cyclisme. 

