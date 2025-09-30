«Des cours d’anglais oui, des cours de poney, c’est non» : le RN souhaite interdire les activités à caractères récréatifs en prison

Le groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale a déposé une proposition de loi visant à interdire les activités collectives à caractères ludiques ou récréatifs en prison. Une volonté également portée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, mais récemment rejetée par le Conseil d'Etat.

«Plus jamais de karting pour les criminels». Alors que des images festives en prison font souvent le buzz sur les réseaux sociaux, le groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale a déposé une proposition de loi. Celle-ci vise concrètement à interdire les activités collectives ludiques ou récréatives en prison.

«Comment expliquer aux Français que des délinquants condamnés bénéficient de distractions alors qu'une grande partie de nos compatriotes déclarent ne pas pouvoir partir en vacances ?», s’est interrogé le député Laurent Jacobelli ce mardi lors d’une conférence de presse.

.@ljacobelli (RN) présente une proposition de loi "visant à interdire les activités collectives à caractères ludiques ou récréatifs en milieu carcéral" : "Il faut remettre de la raison dans nos prisons." #DirectANpic.twitter.com/2IEKucrftQ — LCP (@LCP) September 30, 2025

L’élu de Moselle a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait «nullement de remettre en cause les activités véritablement utiles à la réinsertion». «Des cours d’anglais, oui, mais des cours de poney, c’est non», a-t-il ajouté, soutenant un texte «qui incarne l’ordre et le respect de l’autorité de l’Etat».

«Ce que le gouvernement n’a pas fait, nous le ferons»

Le cœur de cette proposition de loi est souvent plébiscité par une partie du gouvernement. Le 19 mai 2024, le Conseil d’Etat avait cependant annulé une circulaire du ministre de la Justice Gérald Darmanin, également désireux d’interdire les activités ludiques en détention. En août dernier, le garde des Sceaux avait reporté une visite dans la prison de Nîmes (Gard) à la suite de la découverte d’une table de massage dans l’établissement.

Analysant ce rejet comme une forme «d’impuissance du pouvoir réglementaire à agir efficacement», Laurent Jacobelli a fait savoir que son parti compte bien faire appliquer cette interdiction. «Ce que le gouvernement n’a pas fait, nous le ferons», a-t-il indiqué.

Le Rassemblement national n’inscrira pas ce texte lors de sa niche parlementaire. Le groupe présidé par Marine Le Pen espère ainsi qu’il sera repris par une autre formation politique ou, bien inscrit à l’ordre du jour par l’exécutif. «S’ils ne mettent pas cette loi à l’ordre du jour, alors ils auront menti», a considéré le porte-parole du RN.

Plusieurs scènes émanant de prisons françaises ont profondément choqué ces dernières années. En août 2022, les images d’une course de karting dans la prison de Fresnes avaient suscité une vive polémique.