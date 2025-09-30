Grève du 2 octobre dans les écoles : voici à quoi il faut s'attendre

Certains enseignants du primaire devraient se mettre en grève, selon la FSU-Snuipp, ce jeudi 2 octobre. Les dernières estimations tablent sur une mobilisation en recul depuis septembre, mais qui illustre tout de même un climat de colère persistant, selon les syndicats.

Les grèves continuent au sein de l'Hexagone. La FSU-Snuipp, premier syndicat du primaire, prévoit que 10% des enseignants du premier degré (écoles maternelles et élémentaires) seront grévistes jeudi 2 octobre, dans le cadre de la nouvelle journée de mobilisation nationale pour maintenir la pression sur les questions budgétaires, a-t-elle indiqué à l'AFP.

«Il y a toujours beaucoup de colère» même si le taux de grévistes prévu «est moins élevé que le 18» septembre, a expliqué à l'AFP la co-secrétaire générale de la FSU-Snuipp Aurélie Gagnier.

Face à la volonté de l'exécutif de poursuivre l'austérité, amplifions notre mobilisation ! En grève le 2 octobre ! pic.twitter.com/qf90yHWN2H — FSU-SNUipp Paris (@SNUippFSUParis) September 24, 2025

Quelque 17% d'enseignants avaient suivi le mouvement le 18 septembre, dont 17,48 % dans le premier degré, selon le ministère de l'Education. La FSU-Snuipp avait, elle, tablé sur 30 % de grévistes.

«Un flou politique qui freine la mobilisation»

«Le flou politique freine la mobilisation», mais «les personnels que nous rencontrons soutiennent la nécessité de plus de justice fiscale et sociale et reconnaissent l'urgence d'un budget qui réponde aux besoins de l'école», a ajouté Aurélie Gagnier.

Dans le secondaire (collèges et lycées), la tendance est également à une mobilisation un peu moins élevée que le 18 septembre. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, principal syndicat du secondaire, parle d'un «socle de mobilisation toujours solide».

Elle ajoute toutefois auprès de l'AFP qu'il est difficile pour les enseignants de faire grève deux ou trois jours en l'espace d'un mois, juste après la rentrée, au moment où il est «important de voir les élèves, tisser le lien avec eux».

L'intersyndicale, qui espère faire aussi bien que le 18 septembre, appelle à une nouvelle journée de manifestations jeudi pour maintenir la pression sur Sébastien Lecornu, qui a refusé de suspendre la réforme des retraites mais s'est dit «ouvert» sur la question de la justice fiscale.

Le nouveau Premier ministre, qui n'a toujours pas de gouvernement et cherche un compromis pour faire adopter son budget, a assuré à ses alliés lundi qu'il ferait des «propositions» de baisse d'impôts «notamment en faveur du travail».