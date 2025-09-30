Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Grèves du 2 octobre : à quoi s'attendre dans les transports en commun franciliens ?

L'ensemble des lignes de métro devrait circuler normalement ce jeudi 2 octobre. [© JOEL SAGET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la prochaine journée de mobilisation sociale, ce jeudi 2 octobre, de nombreuses perturbations sont prévues en France. À Paris, les transports ne devraient néanmoins pas être particulièrement touchés. Voici à quoi s'attendre.

Des perturbations légères. À Paris, pour ce jeudi 2 octobre, la circulation en transports en commun devrait rester possible. Seules deux lignes de RER et plusieurs Transiliens seront affectées. 

Trafic perturbé sur les RER D et E

Comme annoncé par la RATP, les RER D et E devraient voir leur trafic perturbé.

Pour les Transiliens concernés (L, N, R et U), l'opérateur a communiqué sur les réseaux sociaux en demandant aux voyageurs de «limiter leurs déplacements». Les lignes de bus du secteur d'Argenteuil et de Roissy seront également touchées par les perturbations, ce jeudi.

© RATP
Sur le même sujet Transports en commun : attention, cette ligne du métro sera intégralement fermée en fin de mois Lire

Trafic normal ou quasi normal sur les métros 

A l'inverse, le reste du trafic devrait être «normal ou quasi normal», a précisé la RATP. Les différentes lignes de métro, les autres trains RER et tous les tramways d'Ile-de-France seront donc opérationnels.

© RATP

Ainsi, la RATP a indiqué qu'elle ne prévoyait «aucun impact notable» à cause du mouvement social sur son réseau.

MétroRERbustransports en communRATP

À suivre aussi

Transports en commun : attention, cette ligne du métro sera intégralement fermée en fin de mois
Transports à Paris : RER, métros, tramways... Quelles sont les perturbations attendues jusqu'au dimanche 5 octobre ?
Fête du Sport : restrictions de la circulation, stations de métro fermées… Quel est le dispositif de sécurité déployé ce dimanche à Paris ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités