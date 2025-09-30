Grèves du 2 octobre : à quoi s'attendre dans les transports en commun franciliens ?

Pour la prochaine journée de mobilisation sociale, ce jeudi 2 octobre, de nombreuses perturbations sont prévues en France. À Paris, les transports ne devraient néanmoins pas être particulièrement touchés. Voici à quoi s'attendre.

Des perturbations légères. À Paris, pour ce jeudi 2 octobre, la circulation en transports en commun devrait rester possible. Seules deux lignes de RER et plusieurs Transiliens seront affectées.

Trafic perturbé sur les RER D et E

Comme annoncé par la RATP, les RER D et E devraient voir leur trafic perturbé.

🔴#InfoTrafic#RERE



🗓️Jeudi 02 Octobre



Mouvement social national interprofessionnel.



Trafic perturbé sur le RER E.



Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de

limiter vos déplacements.



Retrouvez les horaires des trains qui circuleront dès 17h sur : ⬇️ pic.twitter.com/XcYght0y0S — RER E (@RERE_SNCF) September 30, 2025

Pour les Transiliens concernés (L, N, R et U), l'opérateur a communiqué sur les réseaux sociaux en demandant aux voyageurs de «limiter leurs déplacements». Les lignes de bus du secteur d'Argenteuil et de Roissy seront également touchées par les perturbations, ce jeudi.

© RATP

Trafic normal ou quasi normal sur les métros

A l'inverse, le reste du trafic devrait être «normal ou quasi normal», a précisé la RATP. Les différentes lignes de métro, les autres trains RER et tous les tramways d'Ile-de-France seront donc opérationnels.

© RATP

Ainsi, la RATP a indiqué qu'elle ne prévoyait «aucun impact notable» à cause du mouvement social sur son réseau.