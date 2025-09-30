78% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas «un bon président de la République», selon un sondage

Soutenu par moins d'un Français sur cinq, Emmanuel Macron a atteint un niveau d’impopularité record, selon une nouvelle enquête de l'institut Odoxa.

Huit ans et demi après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi impopulaire, avec une cote chutant à 22 %, selon un sondage de l'institut indépendant Odoxa, publié ce mardi 30 septembre.

Près de quatre Français sur 5 (78 %) ont estimé qu'il n'est pas «un bon président de la République». L'institution a relevé un «effondrement record» de sa popularité, avec une chute de 6 points, un «record à la baisse en 8 ans».

Sébastien Lecornu, 7e personnalité politique la plus appréciée

Avec 37 % et 36 % d'opinions favorables, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et sa prédécesseure Marine Le Pen, dominent ce classement.

De son côté, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu bénéficie, quant à lui, d'une cote de popularité de 32 %, dépassant de 10 points celle du chef d'État ce mois-ci et celle de son prédécesseur, François Bayrou, avant l'été.

Sa popularité est nettement à la hausse, avec 12 points de plus - la plus forte variation mensuelle - atteignant 26 %. Il se classe désormais à la 7e place du palmarès alors qu'il était 21e du précédent baromètre politique publié par Public Sénat et la Presse Régionale le 24 juin dernier.

Toutefois, le chef du gouvernement reste parmi les plus décriés lors de sa prise de fonction sous la présidence d'Emmanuel Macron, derrière François Bayrou, qui se situe à environ dix points sous la plupart des anciens Premiers ministres.

Dans un sondage pour Le Figaro et Backbone du 25 septembre, 56 % des Français ont jugé que ses débuts ne sont «satisfaisants» et 65 % ne lui font pas confiance pour constituer un gouvernement à la hauteur de leurs attentes.