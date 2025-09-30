Retour du leasing social dès ce mardi : comment en bénéficier ?

Relancé ce mardi, le leasing social revient avec de nouvelles règles. Destinée aux ménages modestes, cette aide permet de louer une voiture électrique à prix réduit, sous certaines conditions de revenus et de trajets. Voici comment en bénéficier.

Il avait été stoppé après seulement six semaines et 50.000 véhicules attribués. Le dispositif de leasing social, destiné aux ménages modestes, fait son retour ce mardi 30 septembre avec quelques ajustements.

Qui peut en profiter ?

Sont concernés les 50% de foyers les plus modestes, c’est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 16.300 euros.

Deux autres critères entrent en jeu. Il est nécessaire de parcourir plus de 15 km entre son domicile et son lieu de travail en voiture. A défaut, il faut effectuer plus de 8.000 km par an à titre professionnel avec son véhicule personnel.

Concernant les demandes, elles s’effectuent soit auprès d’un loueur conventionné, soit directement via une plate-forme en ligne dédiée. La location doit durer au minimum trois ans, que ce soit sous forme de LLD (location longue durée) ou de LOA (location avec option d’achat). À l’issue du contrat, le véhicule doit être restitué ou racheté à sa valeur résiduelle.

Quelles voitures disponibles ?

Pour être éligible, la voiture électrique doit coûter moins de 47.000 euros TTC et atteindre un score environnemental minimal. A titre d'exemple, les modèles chinois (BYD Dolphin, BYD Seal) jugés trop polluants selon ce barème, seront donc exclus.

La subvention par véhicule baisse également : de 13.000 euros maximum en 2024, elle passe à 7.000 euros en 2025, sans cumul possible avec le bonus écologique.

Le gouvernement mise sur un total de 370 millions d’euros, financés cette fois par les certificats d’économie d’énergie (CEE), sur le même principe que ceux utilisés dans la rénovation énergétique.

Le programme est prévu jusqu’au 31 décembre 2030, avec un objectif de 50.000 véhicules attribués par an, dont au moins 5.000 réservés aux habitants ou travailleurs des zones à faibles émissions (ZFE).