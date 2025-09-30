SNCF : tout savoir sur la vente de billets de trains pour les vacances de Noël qui commence ce mercredi

La vente des billets TGV, Ouigo, Intercités et TER pour les fêtes de fin d'année ouvre ce mercredi 1er octobre.

Ils sont enfin là. Comme chaque année, la SNCF propose une ouverture de vente anticipée pour les fêtes de fin d’année. Pour les vacances de Noël, la compagnie ferroviaire met en ligne ce mercredi des billets pour vos trajets du 14 décembre 2025 au 7 janvier 2026, et jusqu'au 3 juillet 2026 pour Ouigo.

Des billets pour la France et pour l’Europe

Si vous souhaitez voyager en France, vous pouvez réserver vos billets de TGV INOUI et Intercités à partir de ce mercredi pour vos trajets jusqu'au 7 janvier 2026. Concernant les TER, les réservations sont ouvertes pour les trajets compris entre le mois d'octobre 2025 et le mois de mars 2026. Et enfin pour les OUIGO, vous pouvez désormais réserver vos voyages jusqu'au 3 juillet 2026.

Si vous souhaitez voyager en Europe, il est désormais possible de réserver des TGV INOUI pour Bruxelles en Belgique, le Luxembourg, ou encore Fribourg en Allemagne pour des trajets allant jusqu'au 7 janvier 2026. Les réservations sont également ouvertes pour l'Italie ou l'Espagne via les TGV Lyria ou INOUI jusqu'au 29 mars 2026.

Concernant les trajets en coopération DB-SNCF, les billets sont déjà disponibles pour vos trajets jusqu'au 30 mars 2026, et ils ouvrent ce mercredi pour les trajets du 30 mars au 1er avril. À partir du jeudi 2 octobre, il sera possible de réserver ces mêmes trajets jusqu'au 3 juillet 2026.

Enfin, les billets EUROSTAR vers l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, ou encore l'Allemagne sont disponibles pour vos voyages jusqu'au 17 mai 2026.

Sur son site internet, la SNCF rappelle les avantages de réserver en avance : avoir des places «au meilleur prix», avoir «plus de chance d'être assis ensemble quand vous êtes en groupe», avoir «tous les choix d'horaires existants», et enfin pouvoir «réserver votre voyage en avance». Attention néanmoins, «les billets partent vite», prévient la compagnie ferroviaire.