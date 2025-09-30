Toute l’actu en direct 24h/24
Transports en commun : attention, cette ligne du métro sera intégralement fermée en fin de mois

La ligne 6, qui a pour particularité d'avoir 45% de son parcours en aérien, connaît actuellement une opération de restauration de plusieurs espaces. [© Gonzalo Fuentes/REUTERS]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

La ligne 6 du métro parisien sera intégralement fermée du 18 au 19 octobre, en raison de travaux de modernisation. 

Les usagers de cette ligne vont devoir adapter leurs déplacements. La ligne 6 du métro parisien, qui relie Charles de Gaulle – Etoile à Nation va être fermée toute la journée du samedi 18 octobre. 

En effet, la RATP précise que cette interruption du trafic intervient en raison de travaux de modernisation, et affirme qu'un bus de remplacement assurera l'intérim, desservant les stations entre Charles de Gaulle – Etoile et La Motte-Picquet - Grenelle, et entre Nation et Daumesnil. 

©RATP

Une ligne en mutation ? 

La ligne 6, qui a pour particularité d'avoir 45% de son parcours en aérien, connaît actuellement une opération de restauration de plusieurs espaces. 

«Cet édifice centenaire, témoin de l’architecture métallique du métro parisien datant du début du XXe siècle, nécessite des rénovations pour plusieurs raisons : corrosion, dégradations causées par les infiltrations d’eau et vieillissement des matériaux», explique la RATP. 

C'est dans cette optique que la station Cambronne n'a pas été desservie durant plusieurs semaines, laissant place aux équipes techniques œuvrant pour le remplacement d'un escalier mécanique. 

La Régie rappelle que la modernisation se décline également par le remplacement de l'intégralité des rames. En effet, de manière progressive, les trains MP89 remplaceront les navettes actuelles. Ainsi, au total, 47 trains de nouvelle génération constitueront le parc global mobilisable sur la ligne, qui traverse d'Ouest en Est la capitale.

