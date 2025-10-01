Toute l’actu en direct 24h/24
8 ans de l'attentat islamiste de Marseille : «L'islamisme, le laxisme et l'anarchie migratoire tuent», dénonce le député RN Franck Allisio

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'islamisme, le laxisme et l'anarchie migratoire tue», a dénoncé Franck Allisio, député RN des Bouches-du-Rhône, ce mercredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'attentat islamiste à la Gare Saint-Charles de Marseille huit ans auparavant qui a coûté la vie à deux jeunes femmes, ainsi que sur la situation actuelle inquiétante.

IslamismeTerrorismeviolencesinsécurité

