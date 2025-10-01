APL, virements bancaires, MaPrimeRenov'… Tout ce qui change à partir de ce 1er octobre

Si le mois de septembre a apporté son lot de nouveautés avec la rentrée, plusieurs dispositions relatives au logement, aux transports aux aides financières ou à l’automobile viendront se rajouter à la liste. Voici ce qu’il faut savoir.

Revalorisation des APL

Comme chaque mois d’octobre, les aides personnalisées au logement (APL) sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre de l’année en cours.

En 2025, ce dernier affichait une progression de 1,04 % (en métropole, en Corse et dans les régions et départements d'Outre-mer), a indiqué le site Servie Public. En pratique, une aide de 100 € passera à 101,04 €.

Pour en bénéficier, les allocataires n’ont aucune démarche à effectuer.

Des virements bancaires plus sécurisés

L’entrée en vigueur d’une directive européenne à partir du 9 octobre 2025, imposera aux banques et autres établissements de paiement un nouveau dispositif de sécurisation des virements.

Désormais, les prestataires devront vérifier la correspondance entre l’IBAN et le bénéficiaire. En cas de non-concordance, le client sera informé avant la validation de toute opération. Cette nouveauté permettra ainsi de limiter les erreurs de destinataires qui peuvent parfois coûter cher.

la fin des tickets de métro en carton

Leur fin était programmée depuis un certain temps, mais à compter du 1er octobre, il ne sera plus possible d'acheter des billets en carton à bord des bus francilien, un système de passe Navigo Easy, d'application mobile et même un paiement par SMS seront admis dans ce véhicules. A noter qu'au 1er novembre, les tickets de métro-Train-RER et tickets Bus-Tram en carton disparaîtront définitivement en Ile-de-France. Dès cette date, les automates du réseau de bus et de tramway ne fourniront plus ce format. Il faudra impérativement passer par les formats des passes Navigo Easy ou bien en dématérialisé via l'appli IDF Mobilités sur votre smartphone (Android et iOS).

Réouverture du guichet MaPrimeRénov’ pour les rénovations d’ampleur

En raison du nombre important de dossiers et des fraudes en hausse, le guichet MaPrimeRénov’, fermé depuis le 23 juin, rouvrira ce mardi 30 septembre pour les rénovations d’ampleur.

Le Service Public précise sur son site que seuls les ménages très modestes pourront déposer un dossier «dans un premier temps», puis ce sera au tour des ménages modestes «en fonction de la dynamique de dépôt».

Une limite de 13.000 dossiers a été fixée jusqu’à la fin de l’année. Attention, ce dispositif concerne les logements classés E, F ou G au DPE.

Un DPE davantage encadré

A partir du 1er octobre, le diagnostic de performance énergétique (DPE) sera renforcé pour limiter les abus. En effet, une entreprise ne devra pas dépasser 1.000 diagnostics sur 12 mois. S’il dépasse ce chiffre, son activité pourrait être suspendue.

A cela s’ajoute un renforcement des certifications et de contrôles par le Comité français d'accréditation (Cofrac).

TVA allégée pour les panneaux solaires

Afin d’encourager l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, chez les particuliers l’Etat a baissé le taux de la TVA à 5,5% contre 10% à 20% actuellement.

La puissance de ses panneaux devra être inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc).

Une maison connectée au très haut-débit

Dès ce lundi, une aide permettra d’effectuer des travaux de raccordement à la fibre optique «en partie privative qui ne sont pas pris en charge par l’opérateur», a annoncé le site Service Public.

«Il est important de noter que ce dispositif est réservé aux personnes n’ayant pas déjà bénéficié d’une aide pour le même type de travaux», a ajouté ce dernier.

Du nouveau pour les voitures

Pour ceux et celles qui souhaitent acheter une voiture électrique, une prime complémentaire de 1.000 euros sera fournie par l’Etat pour l’achat «d’un véhicule électrique assemblé en Europe et doté d’une batterie européenne». L’aide totale pour les voitures concernées pourra donc atteindre les 5.200 euros.

Autre changement, dès le 30 septembre, le dispositif du leasing social reviendra sur le devant de la scène. Il permettra la location d’au moins 50.000 véhicules électriques à destination des ménages modestes.

Un eco-score textile

A l’image de l’industrie alimentaire, les vêtements pourront se munir d’une étiquette indiquant leur impact environnemental à compter du 1er octobre. Ce dispositif fait suite à une demande de la Commission européenne, soutenue par le ministère de la Transition écologique.