Assemblée nationale : en l’absence de gouvernement, la motion de censure de LFI ne sera pas déposée ce mercredi

La France insoumise avait prévu de déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement de Sébastien Lecornu ce mercredi 1er octobre. Toutefois, le Premier ministre n’ayant pas encore nommé son équipe, cette dernière n’aura pas lieu.

LFI a donc renoncé pour le moment à cette procédure. Lors de son point hebdomadaire, ce mardi, la cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a précisé que cela n’était que partie remise.

"Nous exigeons de M. @SebLecornu qu'il se soumette au vote de confiance sinon nous le soumettrons à la censure", déclare @MathildePanot.#DirectANpic.twitter.com/vlV7kpkGH3 — LCP (@LCP) September 30, 2025

«Le Premier ministre vient de battre un record, celui du plus long délai dans la nomination d’un gouvernement, avec 20 jours et toujours pas de ministres nommés. Nous lui proposons donc de battre un nouveau record, celui du Premier ministre le plus éphémère de la Ve République», a ainsi déclaré la députée du Val-de-Marne».

«Nous avons toutes les raisons de vouloir censurer au plus vite ce gouvernement, avec le 2 octobre une nouvelle journée de mobilisation. Nous exigeons de Sébastien Lecornu qu’il se soumette au vote de confiance, sinon nous le soumettrons à la censure», a martelé Mathilde Panot, qui a estimé que le Premier ministre ne mettrait pas en place de rupture avec la politique d’Emmanuel Macron.

Une position partagée par les Ecologistes. Benjamin Lucas-Lundy, député écologiste des Yvelines, a déclaré durant le point hebdomadaire de son groupe que son parti exigeait également un vote de confiance sous peine d'une censure.

Selon les informations de CNEWS, Sébastien Lecornu pourrait dévoiler les membres de son gouvernement ce vendredi 3 octobre.