Assemblée nationale : le RN va-t-il faire son retour au sein du bureau ?

A l’heure de la rentrée parlementaire, ce mercredi, le Rassemblement national pourrait bien effectuer son retour au sein du bureau de l’Assemblée nationale, composé de 21 députés, lors du renouvellement des postes-clés. Une volonté de la présidente du perchoir Yaël Braun-Pivet en faveur de davantage de pluralisme entre les différents groupes.

Toujours dans l’attente d’un gouvernement, l’Assemblée nationale fait sa rentrée ce mercredi 1er octobre. Pour ce retour au Palais-Bourbon, les députés seront appelés aux urnes, à l’occasion d’une recomposition du bureau.

Composé de 21 députés autour de la présidente Yaël Braun-Pivet, le bureau de l’Assemblée nationale exercice «une compétence générale sur l’organisation et le fonctionnement interne de l’Assemblée». Il est notamment chargé notamment d’apprécier entre autres la recevabilité des textes des parlementaires. Mais aussi à se prononcer sur les sanctions les plus sévères pouvant être données à un élu.

L'an passé, les groupes de gauche (LFI, PS, écologiste et communiste) avaient profité d'une démobilisation nocturne des macronistes pour ravir une majorité de 13 sièges. Le Rassemblement national, premier groupe de l’Hémicycle en nombre, avait lui échoué aux portes du bureau, faute de soutien des autres blocs.

Un retour assuré du RN ?

Cependant, comme lors de la précédente législature, avant la dissolution, le Rassemblement national pourrait bien être représenté au bureau du Palais-Bourbon. Entre 2022 et 2024, les députés Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont occupé la fonction de vice-président, animant les débats dans l’Hémicycle.

Selon une source parlementaire à CNEWS, un accord aurait été trouvé entre le socle commun et le RN afin que le groupe présidé par Marine Le Pen récupère deux postes de vice-président.

Si les questeurs, chargés de veiller à la bonne tenue financière de l’Assemblée nationale, devraient rester en poste, la présidente Yaël Braun-Pivet a insisté pour que chacun des 11 groupes représentés dispose d’un poste de secrétaire. Celui-ci est notamment chargé de superviser des votes, notamment ceux liés aux motions de censure.

«Ce n’est qu’un retour à la normale»

Le retour éventuel du Rassemblement national au bureau de l’Assemblée est vivement critiqué par les parlementaires de gauche, qui dénoncent des accointances entre le centre et l’extrême droite.

Un scénario que les élus du RN rejettent en bloc. «Ce n’est qu’un retour à la normale, a indiqué le député RN Laurent Jacobelli à CNEWS. L’absence du RN au bureau de l’Assemblée était un déni de démocratie issu d’une magouille entre Les Républicains et la macronie», a-t-il jugé. «Face à une extrême gauche qui veut casser nos institutions et un bloc central prêt à tout pour se maintenir, nous serons les garants de la bonne marche de l’Assemblée», a-t-il ajouté.

Des élections pour la présidence de certaines commissions du Palais-Bourbon pourraient également avoir lieu. Le RN devrait ainsi assumer un rôle d’arbitre, disposant des pouvoirs pour faire pencher la balance en fonction du candidat. Une bataille pour la présidence de la commission des Finances, actuellement entre les mains de l’Insoumis Eric Coquerel, pourrait bien déclencher de vifs échanges en coulisses.