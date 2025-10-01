Assemblée nationale : les députés font leur rentrée ce mercredi dans un Hémicycle plus que jamais divisé

La rentrée officielle des députés français a lieu ce mercredi 1er octobre. La nouvelle session parlementaire va s’ouvrir par la nomination des nouveaux membres du bureau de l’Assemblée nationale dans un Hémicycle plus que jamais divisé.

Les députés reprennent le chemin du Palais Bourbon. Après la pause estivale et une session parlementaire extraordinaire, la rentrée officielle de l’Assemblée nationale a lieu ce mercredi 1er octobre dans une ambiance électrique.

Première tâche incombant aux députés pour cette nouvelle session parlementaire, la nomination et l’élection des nouveaux membres du bureau de l’Assemblée nationale. Composée de 22 membres, cette haute autorité collégiale est renouvelée à chaque session parlementaire, à l’exception du poste de président de l’Assemblée, occupé par Yaël Braun-Pivet, dont le mandat court jusqu’à la fin de la législature.

Ainsi, les élus devront choisir parmi leurs pairs les six vice-présidents, les trois questeurs et les douze secrétaires, qui composent le bureau de l’Assemblée nationale, sous l’égide de Yaël Braun-Pivet.

Actuellement, le bureau ne compte aucun représentant du Rassemblement national, écarté par les autres formations politiques lors de la session parlementaire 2024-2025. Toutefois, face à l’instabilité politique grandissante, cet état pourrait évoluer.

L’examen du budget en approche

En effet, avec 120 députés et 3 élus apparentés, le Rassemblement national est le groupe politique ayant le plus fort effectif et aura cette fois-ci le soutien de la macronie qui estime que les postes doivent compter des représentants de tous les bords.

Dans le détail, cette élection va courir sur deux jours. Ce mercredi, ce sont les vice-présidents et les questeurs qui seront élus, tandis que la nomination des secrétaires aura lieu ce jeudi 2 octobre.

Par ailleurs, le plus gros chantier de l’année pour les députés approche également à grands pas : l’examen de la loi de finances, c’est-à-dire le budget pour l’année 2026. L’an dernier le budget avait conduit au renversement du gouvernement de Michel Barnier, qui vient d’être élu député de Paris.

Une situation qui s’est réitérée le 8 septembre avec la chute du gouvernement de François Bayrou, qui n’a pas obtenu la confiance des députés pour son projet de budget.

Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui doit annoncer son gouvernement dans les jours qui viennent, va donc faire face à ce défi de taille en présentant un budget de compromis, qui sera étudié du 13 octobre au 16 novembre prochains.