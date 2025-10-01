Doctrine nucléaire française : quel est ce dossier stratégique qu'Emmanuel Macron veut revoir en 2026 ?

En marge d’un déplacement organisé ce vendredi à Sarrebrück (Allemagne), le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mercredi à la presse allemande qu’il prononcerait «début 2026» un discours sur la «doctrine nucléaire» française.

Une main tendue à l’Allemagne pour un accès à la bombe nucléaire. Deux jours avant un déplacement à Sarrebrück pour la Journée de l'unité allemande, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi dans les colonnes du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung qu’il prononcerait «début 2026» un discours sur la «doctrine nucléaire» française.

«Je travaille actuellement à l'actualisation de notre doctrine et je souhaite poursuivre l'approfondissement de notre dialogue stratégique avec les Européens qui le souhaitent. Il existe de toute façon une dimension européenne depuis 1962», a affirmé Emmanuel Macron. A noter que la France et le Royaume-Uni demeurent les deux seuls pays européens dotés de la bombe atomique.

La possibilité de faire bénéficier d'autres pays européens de la dissuasion nucléaire française s'est posée avec insistance ces derniers mois face à leur crainte de ne plus pouvoir compter, à l'avenir, sur le parapluie américain.

Friedrich Merz, le chancelier allemand, s'était notamment dit demandeur d'un débat sur une telle évolution. Dans l’interview donnée ce mercredi à la presse allemande, le président tricolore a tendu la main à cette demande, tout en soulignant l’importance du couple franco-allemand et sa proximité avec le chef du gouvernement conservateur.

La doctrine de «l’ambigüité stratégique» prônée

Interrogé sur la possibilité d'abattre un avion de combat russe qui pénétrerait sans autorisation dans l'espace aérien européen, Emmanuel Macron a invoqué au cours de cet entretien «la doctrine de l'ambiguïté stratégique».

«Je peux vous dire que rien n'est exclu» car «nous devons maintenir Vladimir Poutine dans l'incertitude», a ajouté le chef d’État français.

La semaine dernière, il avait déjà assuré que l'OTAN devrait «monter d'un cran» en cas de «nouvelles provocations russes», démontrant une nouvelle fois sa posture offensive à l’encontre de la Russie.

«Nous sommes naïfs si nous ne reconnaissons pas que l'armée secrète russe se répand dans nos démocraties. Elle est composée de ces petits guerriers anonymes que l'on appelle des bots numériques. Ils manipulent la démocratie en France, en Allemagne et en Europe», a alerté Emmanuel Macron dans le journal allemand.