Doubs : une amende de 15.000 euros pour chaque consommateur de protoxyde d’azote

La consommation et la détention de protoxyde d’azote sont interdites dans l’espace public du Doubs depuis ce 1er octobre. La mesure, prise par arrêté préfectoral jusqu’au 1er février 2026, concerne vise à freiner un usage en hausse chez les jeunes.

De quoi réfléchir à deux fois. Depuis ce mercredi 1er octobre 2025, la consommation et la détention de protoxyde d’azote (ou«gaz hilarant»), sont interdites dans l’espace public du département du Doubs. Une mesure prise par arrêté préfectoral, valable jusqu’au 1er février 2026 et qui concerne autant les mineurs que les majeurs.

L’objectif est clair : stopper une pratique en plein essor, notamment chez les jeunes. La préfecture rappelle que ce gaz, utilisé en médecine comme anesthésiant ou dans les siphons à chantilly, est détourné pour ses effets euphorisants.

Une chose est sûre, les sanctions à l’encontre des consommateurs sont drastiques : jusqu'à 15.000 euros d’amende pour consommation, 3.750 euros pour la commercialisation, et des amendes de 3ᵉ ou 4e classe pour l’abandon de bonbonnes dans l’espace public.

Une hausse de la consommation chez le plus jeunes

Selon Santé Publique France, près de 14 % des 18-24 ans avaient déjà expérimenté le «proto» en 2023. Entre 2019 et 2020, le nombre de cas rapportés aux centres antipoison a été multiplié par trois selon l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANES).

La loi de 2021 avait déjà tenté d’endiguer le phénomène en encadrant sa vente et en interdisant la détention de cartouches ou bonbonnes par les mineurs. Mais ces mesures se sont révélées insuffisantes pour dissuader les amateurs de «ballons».

Un courrier de sensibilisation a par ailleurs été envoyé aux familles d’élèves par le préfet et l’académie pour alerter sur les dangers.

Le Doubs n’est pas un cas isolé. En effet, d’autres départements comme l’Eure-et-Loire, ou des villes telles que Lille, Marseille, Lyon, Cannes ou Belfort, ont déjà pris des mesures contre le protoxyde d'azote.