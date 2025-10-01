«Elle m’a déjà dit qu’elle avait honte de lui» : une amie de Delphine Jubillar se confie au procès de Cédric

Alors que le procès de Cédric Jubillar suit son cours à Albi, l'amie et confidente de Delphine Jubillar a été appelée à la barre ce mercredi. Elle a confié que son amie «avait honte» de son mari.

Un témoignage clé. Ouvert le 22 septembre dernier, le procès de Cédric Jubillar se poursuit devant les assises du Tarn, à Albi. Ce mercredi, l'un des témoins les plus attendus s'est présenté à la barre, Anne, l'une des meilleures amies de Delphine Jubillar.

Cette femme, présentée comme la confidente de Delphine, a livré un témoignage clé sur la relation qu'entretenaient les deux époux.

«Elle m’a déjà dit qu’elle en avait honte, de lui, de comment il parle, de comment il s’habillait. Elle n’avait pas de place pour s’exprimer, elle n’existait plus, il n’existait que Cédric. J’ai déjà passé une soirée chez eux où je ne pouvais quasiment pas arriver à parler avec Delphine. Il ne faisait que parler, parler, parler», rapporte Midi Libre.

d'autres proches de delphine attendus à la barre

Elle a également raconté le désir de son amie Delphine de se séparer de son mari et la réaction de ce dernier.

«On est en octobre ou en novembre, il me semble, 28 octobre ou 28 novembre, Delphine m’envoie un message et me dit "Ça y est je l’ai dit à Cédric". Le lendemain elle vient me voir, les enfants sont ensemble, elle a les yeux larmoyants et se tourne pour pas que les enfants la voient», a-t-elle confié à la barre, avant de partager les confessions de Delphine sur la réaction de Cédric Jubillar : «"Je lui dis que je veux divorcer, et Cédric (répond) non, sinon je vais me pendre, et il fait des gestes, il y a une théâtralisation"».

La question de l'amant de Delphine Jubillar a également été abordée. Selon Anne, Cédric se doutait que sa femme était infidèle et il lui avait notamment confié que si elle avait un amant, il «lui ferait à l’envers».

Au cours de la journée, plusieurs autres proches de l'infirmière disparue, dont des membres du personnel de la clinique Claude Bernard, où elle a passé toute sa vie professionnelle, doivent également déposer.

Pour rappel, le verdict est attendu le 17 octobre prochain, au terme de quatre semaines de procès.