Fin des tickets de métro : que faire avec vos billets non utilisés ?

La validité des tickets en carton est étendue sur l’ensemble du réseau francilien jusqu’en juin 2026. [JOEL SAGET / AFP]
Ce mercredi 1er octobre marque la fin de la vente des tickets en carton par les chauffeurs de bus en Ile-de-France. Les détenteurs de ces billets pourront les utiliser sur le réseau francilien jusqu’en juin 2026 ou les échanger en guichet RATP ou SNCF jusqu'au 1er septembre 2026.

Une nouvelle étape dans la transformation de la billettique des transports en commun franciliens. Dès ce mercredi 1er octobre, les chauffeurs de bus travaillant sur le réseau francilien ne délivreront plus de tickets en carton aux usagers ne disposant pas d’un pass Easy, Liberté + ou Navigo.

Le 1er novembre prochain, la fin de la vente des tickets en carton sera étendue à l’ensemble du réseau ferré. Il ne sera ainsi plus possible d’acheter l’un de ces tickets à un guichet ou dans un distributeur.

Une validité des tickets en carton étendue jusqu’en juin 2026

Pour les usagers qui ont conservé des billets en carton ou des carnets de ce type, la validité de ces titres de transport est étendue sur l’ensemble du réseau francilien jusqu’en juin 2026.

Selon le site internet d’Ile-de-France Mobilités, les t+ sont valables jusqu'en juin 2026 pour les métros, ainsi qu’entre novembre 2025 et mai 2026 pour les bus et les tramways. En ce qui concerne les billets Origine-Destination, ils demeureront valables jusqu'en juin 2026 sur le Réseau métro/train/RER.

Autre option possible : un échange possible de vos t+ ou de vos billets Origine-Destination en guichet RATP ou SNCF du 1ᵉʳ novembre 2025 et jusqu'au 1ᵉʳ septembre 2026. A noter cependant qu’«aucun remboursement» n’est possible après l’échange de ces tickets en carton.

«L'échange est réalisé contre un ticket Métro-Train-RER ou un ticket Bus-Tram équivalent (plein tarif contre plein tarif, et tarif réduit contre tarif réduit), y compris les tickets Origine-Destination vers les aéroports contre un ticket Paris-Région Aéroports, sur un passe Navigo Easy préalablement acheté», précise IDFM. 

