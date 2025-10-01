Grève du 2 octobre : métro, RER, bus... Voici les lignes où le trafic s'annonce perturbé

Après deux journées de mobilisation organisée les 10 et 18 septembre, une nouvelle journée de grève à l’appel des organisations syndicales est prévue ce jeudi à l’échelle nationale. Cette dernière va avoir un impact non négligeable sur les conditions de circulation dans les transports en commun franciliens.

Le trafic sera très fortement perturbé sur deux lignes de train franciliennes ce jeudi. Une troisième journée de grève en moins d’un mois est prévue ce jeudi dans l’Hexagone à l’appel des différentes organisations syndicales.

A ce titre, le trafic sera largement perturbé dans les transports en commun d’Ile-de-France ce jeudi, notamment ou sur celui de la SNCF. Voici les dernières prévisions de circulation relayées ligne par ligne dans les métros, les RER, les Transiliens et les différents bus franciliens.

RER et Transiliens

Sur la ligne B du RER, Ile-de-France Mobilités anticipe la suppression de «quelques trains» pour la journée de jeudi et aucun changement de train à Gare du Nord.

Le trafic sera fortement perturbé ce jeudi pour les usagers du RER D et de la ligne R selon les prévisions fournies ce mercredi par Ile-de-France Mobilités (IDFM). Cette source prévoit un train sur deux pour relier Creil à Corbeil-Essonnes ainsi que Goussainville à Melun sur le RER D ce jeudi. Sur cette même ligne, il faudra compter un train sur trois entre Juvisy et Malesherbes via Ris Orangis ce jeudi.

⚠ Voici le trafic prévu à ce stade sur vos lignes demain, consultez l’app @IDFmobilites pour vérifier votre trajet en temps réel.



🟢 Trafic normal sur la quasi totalité du réseau de transport francilien



🟡 Trafic légèrement perturbé : @RERC_SNCF, @LigneH_SNCF et… pic.twitter.com/Jdy8ls776K — IDF Mobilités (@IDFmobilites) October 1, 2025

IDFM anticipe un train sur deux sur l’axe Paris-Montargis de la ligne R, ainsi qu’un train sur deux sur celui menant de Paris à Montereau via Moret, uniquement aux heures de pointe. Enfin, il faut s’attendre à un train sur trois en circulation entre Melun et Montereau via Héricy, aux heures de pointe, ce jeudi.

Le trafic sera très perturbé ce jeudi pour les usagers du RER E et des ligne L et U avec respectivement 2 trains sur 3 prévus jeudi pour les deux premières lignes et 3 trains sur 5 sur la ligne U.

Pour le RER C, il faut prévoir 3 trains sur 4 ce jeudi contre 9 trains sur 10 sur toute la ligne H, à l’exception de l’axe Pontoise-Creil avec 2 trains sur 3 attendus en journée ce jeudi. Les prévisions de circulation sur la ligne N sont de 3 trains sur 4.

Le trafic est planifié comme «normal» par IDFM sur les lignes A, J, K, P et V du réseau ferré francilien ce jeudi.

Métros

Aucune ligne de métro ne doit être impactée par la grève nationale annoncée ce jeudi, comme en témoigne les prévisions de «trafic normal» faites par IDFM sur l’ensemble du réseau de métros dans la capitale.

Tramways et bus

IDFM annonce des prévisions de trafic normal sur l’ensemble de réseau de tramways en Ile-de-France ce jeudi.

Seules quelques courses seront annulées sur les lignes de bus A, B, C, D, F, L, T, 9 et 262 situées dans les secteurs de Sartrouville et Montesson ce jeudi lors des heures de pointe.