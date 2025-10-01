Grève du 2 octobre : quel sera le parcours de la manifestation intersyndicale à Paris ?

Un nouveau mouvement social d'ampleur est attendu ce jeudi 2 octobre. Au sein de la capitale notamment, un cortège devrait parcourir certains des quartiers centraux de la ville. Voici quels seront les points de passage de la manifestation.

Un nouveau mouvement social, partout en France, deux semaines après celui du 18 septembre. Plusieurs milliers de citoyens devraient répondre à l'appel de l'intersyndicale ce jeudi 2 octobre, faisant suite à l'échec des négociations menées avec Sébastien Lecornu. A Paris, des perturbations de Place d'Italie à Place Vauban sont anticipées.

Cette manifestation partira en effet depuis la Place d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris, à 14h. Plus précisément, le départ sera donné à l'angle de la rue Lebrun et de la rue des Gobelins. Le cortège se déplacera ensuite vers l'ouest de la ville, en traversant toute la partie rive gauche de la capitale.

Trois axes parisiens empruntés

Pour ce faire, selon les informations de France 3, le cortège se dirigera d'abord Boulevard Auguste Blanqui avant d'emprunter le Boulevard Raspail au niveau de Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement. Enfin, les manifestants se dirigeront vers l'ouest une dernière fois en prenant le Boulevard du Montparnasse.

La mobilisation devrait se terminer en fin d'après-midi, au niveau de la Place Vauban, dans le 7e arrondissement.

Pour les automobilistes souhaitant circuler en ville, des déviations et des ralentissements seront à anticiper tout au long de la journée, notamment sur les lieux du départ et de l'arrivée du rassemblement.