Laurence Ferrari : «Jean-Luc Mélenchon sait qu’il doit aller de plus en plus loin dans l’outrance pour accéder au second tour»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Jean-Luc Mélenchon sait qu’il doit aller de plus en plus loin dans l’outrance pour accéder au second tour», a estimé Laurence Ferrari dans son édito ce mercredi dans Punchline. Elle est revenue sur le classement du leader de LFI dans les sondages liés à l'élection présidentielle de 2027, placé derrière Raphaël Glucksmann de Place Publique.

