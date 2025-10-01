Menaces de mort répétées contre les forces de l'ordre : «Le message, c'est "faites ce que vous voulez des policiers, il n'y aura jamais de problème"», s'insurge Linda Kebbab

«Le message, c'est "faites ce que vous voulez des policiers, il n'y aura jamais de problème"», s'est insurgée Linda Kebbab, policière et secrétaire nationale du syndicat de police Unité, ce mercredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur les nombreuses menaces de mort auxquelles les policiers font face et dénonçant l'impunité de la justice.