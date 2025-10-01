«Paris inondé» : combien coûterait une crue qui submergerait la capitale aujourd'hui ?

Plus que jamais, les météorologues craignent que la Seine sorte de son lit. Le cas échéant, de nombreuses infrastructures souffriraient de dommages importants. Reconstruire la ville coûterait plusieurs milliards d'euros, comme l'avancent plusieurs enquêtes.

Un scénario anticipé. Une montée exceptionnelle des eaux de la Seine pourrait avoir des conséquences catastrophiques, en région parisienne. Grâce à des exercices grandeur nature dans le cadre du plan «Paris inondé», les autorités veulent préparer la ville à une telle éventualité. Et sans doute aussi limiter autant que faire se peut une facture qui, si le scénario redouté venait à se concrétiser, risquerait d'être très salée.

Pour attenuer les effets d'une telle crise, les autorités françaises ont donc lancé le plan «Paris inondé», dès ce mois d'octobre. Comme on peut le lire sur le site de la préfecture, les exercices nommés «HYDROS 25» auront lieu du 13 au 17 octobre grâce au secrétariat général de la Zone de défense et de sécurité de Paris (SGZDS).

«Celui-ci simulera une crue importante de la Seine en Île-de-France afin de tester les dispositifs, l’évacuation des populations et la continuité de l’État, et ainsi mieux protéger les Franciliens», est-il expliqué.

Eviter un retour du traumatisme de l'année 1910

Souvent prise pour exemple, l'inondation de Paris en janvier 1910 est une référence pour toutes les parties impliquées dans la prévision des risques de catastrophe naturelle de la ville. A cette époque, les systèmes de circulation avaient été paralysés pendant de nombreux jours à cause de la montée de la Seine. Mais depuis, la Ville Lumière a bien changé : l'urbanisme s'est densifié, les infrastructures n'ont cessé de se rapprocher de la Seine et la population a gagné en nombre. Une évolution qui se traduirait par des coûts bien plus élevés en 2025. A l'époque, la reconstruction se chiffrait à 400 millions de francs-or, soit l'équivalent de plus d'1,6 milliard d'euros.

Enfin, dernier élément important expliquant l'allongement de cette facture en 2025 : «l’enrichissement global du pays». Comme l'écrivent les assureurs dans leur actualisation du diagnostic de vulnérabilité de Paris, les biens assurés ont pris énormément de valeur depuis plus d'un siècle, expliquant finalement «43 % de l’augmentation globale» du prix.

Ainsi au total, selon une enquête menée par le CCR, la Caisse Centrale de Réassurance, une crue de la même ampleur que celle connue il y a près de 115 ans représenterait évalué entre 21 et 42 milliards d'euros et causerait des pertes dans quelque 876 communes.

Le réassureur public agissant en France au service de l’intérêt général pour l’assurabilité des risques extrêmes et émergents écrit : «En zone dense comme l’Île-de-France, une crue importante peut avoir des conséquences systémiques : coupure de réseaux, interruption de transports, évacuations massives, pertes économiques majeures». En 2016, les assureurs avaient déjà expliqué avoir déboursé 1,4 milliard d'euros à la suite d'une montée de la Seine pourtant mesurée à seulement 6,10 mètres.

«La crue ne toucherait pas que Paris, mais tout le bassin de la Seine»

De son côté, l'OCDE prévient : une telle catastrophe entraînerait de nombreux effets en chaîne. Il faudrait couper certains distributeurs d'électricité pour limiter les risques d'incendie et cela pourrait ainsi plonger certains quartiers dans un black-out, obligeant certains habitants de la ville à se reloger et certaines entreprises à cesser leur activité.

De même, les réseaux de transports seraient fortement impactés par la crue, paralysant les déplacements des franciliens durant la période. Enfin, l'accès à l'eau pourrait aussi être sujet à de graves difficultés.

La direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) a déjà publié une carte prévisionnelle des zones touchées en cas d'inondation à Paris.

©DRIEAT

Sur celle-ci, on constate que certains quartiers de Paris, notamment dans l'est de la ville et dans le sud seraient impactés par cette crue. Mais ce sont surtout les villes de banlieue qui souffriraient de cette inondation. Ainsi, certaines d'entre elles comme Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine ou encore Neuilly-sur-Marne seraient les principales concernées par ces dégâts.

L'OCDE confirme : «La crue ne toucherait pas que Paris, mais tout le bassin de la Seine, les villes en amont et en aval. 435.000 logements seraient potentiellement exposés, 700.000 emplois menacés». Au total, on estime que 90% des constructions se situent dans une zone inondable en région parisienne.

En simulant une hausse de 8,62 mètres du niveau de la Seine au niveau d'Austerlitz (comme ce fut le cas en 1910), l'OCDE explique de son côté que 5 millions de personnes pourraient voir leur train de vie bousculé et que les pertes se chiffreraient en dizaines de milliards d'euros.

Pour permettre de protéger davantage les 850.000 habitants d'Île de France vivant dans une zone inondable (dont 240.000 Parisiens), plusieurs mesures ont déjà été prises. En janvier 2025, le casier Seine Bassée a par exemple terminé la construction d'une retenue d'une capacité de 10 millions de mètres cubes d'eau qui doit permettre d'abaisser le niveau de la Seine de 15 centimètres en cas de crues. Un chantier à 150 millions d'euros, qui pourrait permettre d'en économiser bien plus si la catastrophe se présentait.

Paris mauvais élève comparé à londres ?

Mais malgré ce genre d'initiatives, la Cour des Comptes pointe des manquements importants en matière de protection du territoire. Celle-ci déplore que «les ruissellements constituent un tiers des dommages assurés en Ile-de-France» mais que «l'agglomération parisienne est beaucoup moins protégée contre les grandes crues que d’autres métropoles internationales».

Elle critique le manque de préparation de la ville, notamment par rapport à d'autres mégalopoles européennes : «Le niveau de protection théorique concerne, pour la petite couronne, une crue de retour de 30 à 50 ans, voire même de 10 à 20 ans entre le pont d’Iéna et Issy-les-Moulineaux, et pour le reste de Paris, une crue de retour de cent ans. À titre de comparaison, la ville de Londres est protégée face à une crue de retour de mille ans et vise une protection pour un retour de 10.000 ans d’ici à 2100».

A noter qu'en cas de crue, depuis la loi du 13 juillet 1982, les assureurs sont tenus d'indemniser les dommages causés à la ville si celle-ci a été placée en état de catastrophe naturelle.