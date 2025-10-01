Renseignements administratifs : attention, ce site très connu des Français fait entièrement peau neuve

Pour ses 25 ans, le site officiel de l'administration française change d'URL et fait peau neuve dès ce mercredi. Sa nouvelle version a été pensée pour faciliter les démarches des usagers.

L'administration française se refait une beauté. Pour ses 25 ans, le site Service Public change d'URL et s'offre une nouvelle identité à compter de ce mercredi 1er octobre. L'objectif est de rendre l'accès à l'information et aux démarches administratives plus simple pour tous.

L'ensemble des offres, informations et services peuvent donc désormais être trouvés sur www.service-public.gouv.fr. L'administration française veut ainsi créer un «"réflexe Service Public", pour que l’usager se tourne vers cette URL «lorsqu’il recherche une information claire et gratuite sur un site internet de confiance».

Cherchant à «s'adapter aux évolutions des technologies et des usages», le site a été conçu pour accompagner les usagers dans leur droits et démarches, par exemple en géolocalisant le service compétent proche de chez eux, suivant leurs besoins.

Réduire le risque d'arnaque

L'une des préoccupations de la Direction de l'information légale et administrative (Dila) est en effet de favoriser l'articulation des informations avec le niveau local, «pour accompagner les acteurs au plus près des territoires». De nouvelles fonctionnalités sont d'ailleurs prévues prochainement afin d'«afficher plus finement les informations pratiques pour l’accès aux administrations, y compris locales».

Des parcours accompagnés et personnalisés sont également disponibles sur le site, afin de guider les usagers dans certains moments de leur vie comme l'entrée en alternance, la retraite ou le décès d'un proche.

Il s'agit de réduire au maximum le risque de se retrouver confrontés à de fausses informations, ou même à des arnaques. L'URL en .gouv.fr facilite l'identification d'un site de confiance de l'Etat et garantit ainsi la fiabilité du contenu.

La Dila veille par ailleurs à ce que ces informations soient accessibles «même aux personnes les plus éloignées du numérique, en formant les aidants administratifs à l'usage de ses outils».