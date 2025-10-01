Sécurité dans les transports : la RATP dévoile une campagne choc pour sensibiliser les voyageurs

La RATP a dévoilé ce mercredi sa nouvelle campagne de sensibilisation à destination des usagers des transports en commun, qui vise à rappeler les risques du quotidien, sur le réseau.

Redoubler de vigilance. La RATP révèle ce mercredi les affiches de sa toute nouvelle campagne de sensibilisation à destination des usagers des transports en commun, en particulier dans le métro.

Cette année, la Régie a pris le parti de sélectionner des visuels forts, volontairement «chocs», afin de rappeler aux voyageurs qu'un geste anodin peut prendre de graves proportions.

Parmi elles, on retrouve un cliché sur lequel un pantin se voit être tiré par un métro après avoir coincé ses doigts dans la porte automatique.

©RATP

Le mannequin en plastique, volontairement dépeint à l'image pour montrer la vulnérabilité des personnes, semble s'être coincé la jambe dans l'espace présent entre le quai et le marchepied.

«Ne risquez pas votre vie pour 3 minutes»

Accompagné de la mention «Ne risquez pas votre vie pour 3 minutes», cette affiche rappelle une bonne pratique à observer au quotidien : ne pas grimper dans une rame alors que le signal sonore a retenti.

En effet, il n'est pas rare de voir des usagers se précipiter au dernier moment pour sauter à bord du métro, malgré l'annonce du prochain passage d'une navette dans une poignée de minutes, sur l'écran d'affichage.

Autre situation mise en avant dans cette campagne de sensibilisation : les incivilités liées au volume sonore.

Véritable fléau notamment le matin lorsque les rames sont bien remplies, la RATP a appelé, une nouvelle fois, au bon respect d'autrui.

«Dans la vraie vie, tout le monde n'aime pas la musique à fond. On voyage ensemble, on limite le volume sonore», exhorte l'exploitant en légende d'une image, où l'on voit des individus en train de