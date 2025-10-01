Transparence salariale : ce qui va changer dans les entreprises dès 2026

À partir de l'année prochaine, la France appliquera une directive européenne permettant aux candidats de connaître la rémunération d'un poste avant l'entretien d'embauche. Les salariés, notamment féminins, pourront également être informés du salaire de leurs collègues au même poste qu'eux.

Une petite révolution. Afin de renforcer la transparence salariale, les entreprises d'au moins 100 employés devront obligatoirement indiquer la rémunération initiale ou une fourchette de salaire dans leurs offres d'emploi à partir du 7 juin 2026. Cette mesure correspond à une directive européenne adoptée en 2023.

Les mentions «salaire selon expérience» ou «rémunération selon profil» seront ainsi interdites. Par ailleurs, les employeurs ne pourront plus demander la paie antérieure du candidat et seront donc obligés de se baser uniquement sur les spécificités du poste.

«À travail égal, rémunération égale»

De leurs côtés, les salariés auront le droit de demander et recevoir par écrit des informations sur leur niveau de rémunération individuel, mais également la moyenne des rémunérations des collègues effectuant un travail identique ou de valeur équivalente au leur.

Ces renseignements devront être détaillés et fournis dans un délai de deux mois maximum, le travailleur pouvant demander des précisions supplémentaires. En cas de différence de rémunération injustifiée, l'employeur devra corriger la situation.

De plus, les entreprises seront aussi tenues de préciser les critères servant à déterminer les salaires, leurs niveaux et d'éventuelles augmentations.

Ces changements devraient être particulièrement bénéfiques pour les femmes, qui gagnent encore 14 % de moins que les hommes à temps de travail égal en France selon l'Insee. Cette différence atteinte 3,8 % pour un même poste au sein d'une même entreprise.

«À travail égal, rémunération égale. Et pour parvenir à l'égalité de rémunération, il faut de la transparence. Les femmes doivent savoir si leur employeur les traite de manière équitable», avait déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de la publication de cette directive en 2023.

Des rapports détaillés sur les écarts salariaux entre les sexes

Enfin, dès 2027, les sociétés de plus de 150 salariés devront publier des comptes rendus précis sur les écarts salariaux entre les sexes. Cette obligation s'étendra aux entreprises de 100 à 149 employés en 2031.

Les entreprises françaises de 50 salariés et plus, sont déjà soumises à l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui devrait être «entièrement refondu» afin d'inclure les nouveaux indicateurs prévus par la directive européenne.

Les rapports resteront ainsi obligatoires, mais «selon un dispositif allégé», avait précisé la ministre du Travail démissionnaire, Astrid Panosyan-Bouvet, en mai dernier.

En cas de différence égale ou supérieure à 5 % au sein d'une même catégorie, sans justification objective et non sexiste, l'entreprise sera contrainte de corriger ces inégalités, sous peine de sanctions.