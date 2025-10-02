«4,3 milliards d'euros en 2024» : les dépassements d'honoraires des médecins libéraux explosent

Le montant des dépassements d'honoraires des médecins libéraux est en «forte accélération» depuis 2019 et a atteint 4,3 milliards d'euros en 2024, a révélé ce jeudi un rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM).

C’est une augmentation sans précédent : le montant des dépassements d'honoraires des médecins spécialistes a atteint pour la première fois les 4,3 milliards d’euros en 2024 en France, soit une hausse de 5% par an en valeur réelle, hors inflation, depuis 2019, a averti un rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie publié ce jeudi 2 octobre.

Ce chiffre résulte notamment de la hausse du nombre de spécialistes pratiquant ces suppléments par rapport à la tarification de l'Assurance maladie : en 2024, «56% des spécialistes sont en secteur 2 contre 37% en 2000», note le Haut conseil. «Aujourd'hui, lorsqu'ils s'installent, les trois quarts des jeunes spécialistes choisissent le secteur 2, contre deux tiers en 2017».

Par ailleurs, la croissance des dépassements est alimentée par la «hausse des taux de dépassements» pratiqués, et par une tendance des praticiens à diminuer le nombre d'actes maintenus aux tarifs opposables, note le HCAAM. «Ces facteurs devraient conduire à ce que la dynamique des montants de dépassements se poursuive dans les années à venir», prévient-il.

Or, ils «peuvent induire un reste à charge élevé pour les patients», poursuit-il. «Par exemple, pour une intervention de prothèse totale de la hanche, près de la moitié des patients s'acquittent de dépassements (630 euros en moyenne et plus de 1000 euros dans 10% des cas)».

participation des complémentaires santé

La participation des complémentaires santé vient amoindrir la facture pour les patients, dans la mesure où elles prennent globalement en charge 40% des dépassements d'honoraires constatés par les patients. Mais cette participation est «très variable selon les contrats», note le Haut conseil.

Selon les constats du HCAAM, les restes à charge les plus élevés après intervention de la complémentaire santé ont tendance à concerner à la fois les patients les plus riches, qui vivent dans des communes où les médecins ont plus tendance à faire des dépassements d'honoraires, mais aussi les patients les plus modestes, qui ont tendance à être moins bien protégés par leur complémentaire santé.

«Les restes à charge représentent environ 20% du reste à charge» total pour les 10% de patients les plus riches, comme pour les 10% de patients les plus pauvres, précise le rapport.