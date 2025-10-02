Assemblée nationale : une pétition réclame la démission de Yaël Braun-Pivet

L’entrée de deux vice-présidents issus du RN au sein du bureau de l’Assemblée nationale fait grincer des dents à gauche. Le député écologiste Benjamin Lucas a lancé une pétition réclamant la démission de Yaël Braun-Pivet qu'il juge responsable de cette arrivée du RN dans cette haute autorité collégiale.

Il réclame son départ. Le député Benjamin Lucas a lancé une pétition pour réclamer la démission de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

1 an après les élections législatives, Yael Braun-Pivet trahit le barrage républicain en faisant élire deux députés RN au bureau de l’Assemblée nationale.

Face à cette connivence nauséabonde, demandons sa démission !



✍️ https://t.co/FqYQiqVk5Upic.twitter.com/3A1zjJV8cV — Benjamin LUCAS (@Benjam1Lucas) October 1, 2025

Sur X, l'élu écologiste a estimé que «Yaël Braun-Pivet trahit le barrage républicain en faisant élire deux députés RN au bureau de l’Assemblée nationale». Une «connivence nauséabonde», dit-il, qui, selon lui, justifie la démission de la présidente de l’Assemblée nationale.

Pour rappel, souhaitant voir le bureau de l’Assemblée nationale plus représentatif du vote des Français, Yaël Braun-Pivet a jugé important que le Rassemblement national ait une place en son sein.

une initiative personnelle qui embarrasserait les écologistes

«L’Assemblée résulte du choix des Français et ce choix doit être respecté. Cela veut dire concrètement que de LFI au RN chacun doit avoir sa juste place au bureau», avait-elle déclaré dans une vidéo explicative postée à la veille de la rentrée parlementaire.

Vous entendez parler des élections au Bureau de l’Assemblée et ça vous interroge ? Je vous explique tout ici 👇 pic.twitter.com/DuNnZ1ASQn — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) September 30, 2025

Un positionnement qui a permis au Rassemblement national, jusqu’ici exclu du bureau, de voir Sébastien Chenu et Hélène Laporte élus vice-présidents de l’Assemblée nationale.

Pourtant, cette initiative du député écologistes des Yvelines aurait été prise sans concertation avec le reste du groupe parlementaire, et cette dernière aurait embarrassé ses collègues, selon les informations du journaliste de l’Opinion, Antoine Oberdorff.

Un embarras tel que Benjamin Lucas aurait été «mis en retrait» pour une semaine par la présidente de son groupe, Cyrielle Chatelain, qui lui reprocherait d’avoir mis en mauvaise posture les Écologistes pour leur réélection aux postes de secrétaires du bureau de l’Assemblée nationale.