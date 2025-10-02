Toute l’actu en direct 24h/24
Augmentation des visas d'étudiants algériens : «C'est insupportable d'assister à l'affaissement de la France face à un pouvoir dictatorial», fustige Eric Ciotti

«C'est insupportable d'assister à l'affaissement de la France face à un pouvoir dictatorial», a fustigé Eric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République, dans la Grande Interview ce jeudi sur CNEWS, réagissant aux nombre de visas accordés aux étudiants algériens par la France cette année alors que les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues. 

