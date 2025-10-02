Toute l’actu en direct 24h/24
Education : l'UNI reproche au syndicat FSU-SNUipp de vouloir supprimer les noms chrétiens des vacances scolaires

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans une pétition, l'UNI dénonce un amendement voté lors de la première séance du Conseil supérieur de l'Education, ce 1er octobre. Il vise à changer le nom des vacances scolaires.

Au Conseil supérieur de l'Education, les discussions sur le calendrier scolaire ont suscité quelques crispations, ce mercredi 1er octobre. D'après l'Union nationale inter-universitaire (UNI), le syndicat FSU-SNUipp a proposé de changer les noms chrétiens des vacances scolaires.

Cet amendement, adopté à 44 voix contre 7 selon l'UNI, prévoit de changer les termes «vacances de Noël» ou «vacances de la Toussaint» pour leur préférer des nominations laïques.

L'UNI, qui s'en indigne, a créé une pétition pour s'y opposer et alerter le ministère de l'Education nationale «sur le danger que fait courir cette idée pour la jeunesse».

Le syndicat estime que cela reviendrait à «effacer les racines chrétiennes de la France, ses traditions et son histoire». «Oui, la Toussaint, Noël, Pâques sont des fêtes chrétiennes qui font partie intégrante de l’Histoire de France. Vouloir les faire disparaître c’est à nouveau priver de repères notre jeunesse».

Le FSU-SNUipp n'a pour l'instant pas réagi, CNEWS, qui l'a contacté à ce sujet, est en attente de sa réponse.

