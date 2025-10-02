Toute l’actu en direct 24h/24
En directGrève du 2 octobre : moins de 5% d'agents en grève au sein de la fonction publique d'Etat

Une nouvelle journée de mobilisation qui semble être moins suivie. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestations dans tout le pays. La mobilisation s'annonce déjà moins importante que le 18 septembre. Suivez notre direct.
Fonction publique d'Etat : 4,22% d'agents en grève, en recul par rapport au 18 septembre

Le ministère de la fonction publique a indiqué avoir recensé 4,22% d'agents de la fonction publique d'Etat (FPE) en grève jeudi à la mi-journée, contre près de 11% le 18 septembre au même moment, une illustration d'un recul de la mobilisation intersyndicale. 

La mobilisation est également en repli dans les autres branches de la fonction publique avec 3,7% d'agents en grève dans la fonction publique hospitalière, et 2,35% dans la fonction publique territoriale, selon les chiffres du ministère à la mi-journée. Le 18 septembre, le ministère avait recensé 12,7% d'agents grévistes sur l'ensemble de la journée dans la FPE, sur un total de 2,5 millions d'agents.

Quelles pertes pour les commerçants affectés par les blocages ?

Alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation ce jeudi 2 octobre, certains commerçants de Rennes ont choisi de se barricader pour éviter toute dégradation. Mais concrètement, quel est l'impact d'une journée de blocage pour les commerçants ?

Retrouvez notre article ici.

27% de grévistes dans les collèges et lycées selon le Snes-FSU

Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a comptabilisé 27% de grévistes dans les collèges et lycées ce jeudi matin, a-t-il annoncé.

Bruno Retailleau : «On doit pouvoir manifester dans le plus grand calme»
SocialGrèveManifestation

