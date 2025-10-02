Le ministère de la fonction publique a indiqué avoir recensé 4,22% d'agents de la fonction publique d'Etat (FPE) en grève jeudi à la mi-journée, contre près de 11% le 18 septembre au même moment, une illustration d'un recul de la mobilisation intersyndicale.
La mobilisation est également en repli dans les autres branches de la fonction publique avec 3,7% d'agents en grève dans la fonction publique hospitalière, et 2,35% dans la fonction publique territoriale, selon les chiffres du ministère à la mi-journée. Le 18 septembre, le ministère avait recensé 12,7% d'agents grévistes sur l'ensemble de la journée dans la FPE, sur un total de 2,5 millions d'agents.
Alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation ce jeudi 2 octobre, certains commerçants de Rennes ont choisi de se barricader pour éviter toute dégradation. Mais concrètement, quel est l'impact d'une journée de blocage pour les commerçants ?
Retrouvez notre article ici.
Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a comptabilisé 27% de grévistes dans les collèges et lycées ce jeudi matin, a-t-il annoncé.
Le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau à propos des manifestations de ce 2 octobre : «La deuxième consigne est de ne tolérer aucun dérapage» pic.twitter.com/F9A4rhoOBk
— CNEWS (@CNEWS) October 2, 2025