À Marseille, on est passé de 15.000 à 4.000 manifestants, au début de la manifestation, à Bordeaux de 8.800 à 3.000; à Montpellier, de 10.000 à 4.000, selon une source policière.
Dans l’Education nationale, le taux de grévistes était de 6,95% chez les enseignants des écoles maternelles et élémentaires et de 6,13% dans les collèges et lycées, selon le ministère, contre 17,06%, le 18. Sept lycées ont été complètement bloqués, selon le ministère. Dix-sept collèges ont été fermés dans les Outre-mer, selon le syndicat SNES-FSU.
Côté transports, la circulation des TGV et de la quasi-totalité du réseau RATP était «normale», selon le ministère des Transports, avec «quelques perturbations» dans les «TER, RER et Transilien et Intercités».
Une mobilisation en nette baisse : la nouvelle journée de grèves et manifestations à l'appel de l'intersyndicale a rassemblé jeudi beaucoup moins de monde que celle du 18 septembre, après de premières annonces budgétaires de Matignon sur le Smic ou les baisses de prélèvement qualifiées de «saupoudrage» par les syndicats.
En fin d'après-midi, la CGT a annoncé avoir décompté «près de 600.000 manifestants partout en France», alors qu'elle en avait recensé un million le 18 septembre.
195.000 manifestants ont été recensés dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. La précédente journée de mobilisation, le 18 septembre, avait réuni, selon le ministère de l'Intérieur, 505.000 personnes dont 55.000 à Paris.
Le ministère de la fonction publique a indiqué avoir recensé 4,22% d'agents de la fonction publique d'Etat (FPE) en grève jeudi à la mi-journée, contre près de 11% le 18 septembre au même moment, une illustration d'un recul de la mobilisation intersyndicale.
La mobilisation est également en repli dans les autres branches de la fonction publique avec 3,7% d'agents en grève dans la fonction publique hospitalière, et 2,35% dans la fonction publique territoriale, selon les chiffres du ministère à la mi-journée. Le 18 septembre, le ministère avait recensé 12,7% d'agents grévistes sur l'ensemble de la journée dans la FPE, sur un total de 2,5 millions d'agents.
Alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation ce jeudi 2 octobre, certains commerçants de Rennes ont choisi de se barricader pour éviter toute dégradation. Mais concrètement, quel est l'impact d'une journée de blocage pour les commerçants ?
Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a comptabilisé 27% de grévistes dans les collèges et lycées ce jeudi matin, a-t-il annoncé.
