À Marseille, on est passé de 15.000 à 4.000 manifestants, au début de la manifestation, à Bordeaux de 8.800 à 3.000; à Montpellier, de 10.000 à 4.000, selon une source policière.

Dans l’Education nationale, le taux de grévistes était de 6,95% chez les enseignants des écoles maternelles et élémentaires et de 6,13% dans les collèges et lycées, selon le ministère, contre 17,06%, le 18. Sept lycées ont été complètement bloqués, selon le ministère. Dix-sept collèges ont été fermés dans les Outre-mer, selon le syndicat SNES-FSU.

Côté transports, la circulation des TGV et de la quasi-totalité du réseau RATP était «normale», selon le ministère des Transports, avec «quelques perturbations» dans les «TER, RER et Transilien et Intercités».