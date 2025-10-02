Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGrève du 2 octobre : «près de 600.000 manifestants partout en France», selon la CGT, contre 195.000 pour le ministère de l'Intérieur

Une nouvelle journée de mobilisation qui semble être moins suivie. [© REUTERS/Tom Nicholson]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestations dans tout le pays. La mobilisation s'annonce déjà moins importante que le 18 septembre. Suivez notre direct.
Le nombre de manifestants est partout en baisse

À Marseille, on est passé de 15.000 à 4.000 manifestants, au début de la manifestation, à Bordeaux de 8.800 à 3.000; à Montpellier, de 10.000 à 4.000, selon une source policière.

Dans l’Education nationale, le taux de grévistes était de 6,95% chez les enseignants des écoles maternelles et élémentaires et de 6,13% dans les collèges et lycées, selon le ministère, contre 17,06%, le 18. Sept lycées ont été complètement bloqués, selon le ministère. Dix-sept collèges ont été fermés dans les Outre-mer, selon le syndicat SNES-FSU.  

Côté transports, la circulation des TGV et de la quasi-totalité du réseau RATP était «normale», selon le ministère des Transports, avec «quelques perturbations» dans les «TER, RER et Transilien et Intercités».

Alerte
«Près de 600.000 manifestants partout en France», selon la CGT, contre 195.000 pour le ministère de l'Intérieur

Une mobilisation en nette baisse : la nouvelle journée de grèves et manifestations à l'appel de l'intersyndicale a rassemblé jeudi beaucoup moins de monde que celle du 18 septembre, après de premières annonces budgétaires de Matignon sur le Smic ou les baisses de prélèvement qualifiées de «saupoudrage» par les syndicats.

En fin d'après-midi, la CGT a annoncé avoir décompté «près de 600.000 manifestants partout en France», alors qu'elle en avait recensé un million le 18 septembre. 

195.000 manifestants ont été recensés dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. La précédente journée de mobilisation, le 18 septembre, avait réuni, selon le ministère de l'Intérieur, 505.000 personnes dont 55.000 à Paris.

Fonction publique d'Etat : 4,22% d'agents en grève, en recul par rapport au 18 septembre

Le ministère de la fonction publique a indiqué avoir recensé 4,22% d'agents de la fonction publique d'Etat (FPE) en grève jeudi à la mi-journée, contre près de 11% le 18 septembre au même moment, une illustration d'un recul de la mobilisation intersyndicale. 

La mobilisation est également en repli dans les autres branches de la fonction publique avec 3,7% d'agents en grève dans la fonction publique hospitalière, et 2,35% dans la fonction publique territoriale, selon les chiffres du ministère à la mi-journée. Le 18 septembre, le ministère avait recensé 12,7% d'agents grévistes sur l'ensemble de la journée dans la FPE, sur un total de 2,5 millions d'agents.

Quelles pertes pour les commerçants affectés par les blocages ?

Alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation ce jeudi 2 octobre, certains commerçants de Rennes ont choisi de se barricader pour éviter toute dégradation. Mais concrètement, quel est l'impact d'une journée de blocage pour les commerçants ?

Retrouvez notre article ici.

27% de grévistes dans les collèges et lycées selon le Snes-FSU

Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a comptabilisé 27% de grévistes dans les collèges et lycées ce jeudi matin, a-t-il annoncé.

En vidéo
Bruno Retailleau : «On doit pouvoir manifester dans le plus grand calme»
SocialGrèveManifestation

À suivre aussi

En directMouvement du 10 septembre : près de 540 interpellations recensées en France, selon le ministère de l'Intérieur
Mouvement du 10 septembre : «Ce sont des actions éparses, cela va être très compliqué pour mes collègues», redoute ce syndicaliste policier
La préfecture du Vaucluse interdit une distribution de fournitures scolaires organisée par des dealers et annoncée sur TikTok

Ailleurs sur le web

Dernières actualités