La Rochelle : la police municipale contrôle désormais la vitesse des trottinettes

Face aux comportements dangereux de certains utilisateurs de trottinettes électriques, la mairie de La Rochelle (Charente-Maritime) a décidé de contrôler la vitesse maximale de ces engins, notamment pour identifier ceux qui seraient débridés.

La vitesse dans le viseur de la municipalité. À La Rochelle, l'usage des mobilités vertes s'est rapidement développé, et plus particulièrement celui des trottinettes électriques.

Et certains de leurs utilisateurs adoptent des comportements dangereux en roulant à vive allure sur les trottoirs avec des engins débridés qui peuvent évoluer à plus de 25 km/h, la vitesse maximale autorisée.

Des contrôles bien accueillis par les habitants

Face à ce fléau, la police municipale s'est équipée d'un curvomètre afin de réaliser des contrôles. «C'est un banc d'essai sur lequel on positionne la roue motrice et on pousse la trottinette à sa vitesse maximale», a détaillé Christine Soliwada, responsable de la police municipale de La Rochelle, à CNEWS.

Les usagers sont favorables à cette mesure. «Si elles sont bridées, c'est qu'il y a une bonne raison : la sécurité. Les gens qui les débrident, qui n'ont pas de casque et qui ne sont pas protégés, je trouve ça dangereux», a confié l'une d'elle à notre micro. «Ça me parait normal, cela évite qu'il y ait trop de risques pris», a affirmé une autre.

Une phase de sensibilisation avec les verbalisations

C'est aussi le cas d'un usager pourtant contrôlé avec une trottinette pouvant aller jusqu'à 43 km/h. «Je savais qu'elle était débridée, mais je vais la brider de nouveau», a-t-il promis devant notre caméra. Et prochainement, la municipalité va durcir le ton.

«Là, nous sommes dans la phase de sensibilisation, et dans quelque temps, nous passerons sur une phase de verbalisation, voire de réquisition de la trottinette, pour demander au propriétaire de se mettre en conformité avec la règlementation», a expliqué Thibault Guiraud, maire Divers gauche de la ville.

Pour le moment, le montant des amendes n'a pas été fixé, mais la phase de sensibilisation ne devrait pas durer très longtemps.