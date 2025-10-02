Mérignac : le maire socialiste décide d'armer ses policiers municipaux

Le maire socialiste de Mérignac, en Gironde, a pris la décision de former ses agents de police municipaux au maniement des armes face à la montée de l'insécurité. Les habitants plébiscitent cette mesure.

Mérignac franchit le pas. L'équipe municipale à la tête de la ville située à l'ouest de Bordeaux, en Gironde, a décidé, comme de nombreuses communes, d'équiper ses policiers d'armes à feu.

«S'ils étaient confrontés à la situation ultime qu'on a connue malheureusement durant l'été (un homme avait été grièvement blessé lors d'une fusillade en pleine rue, le 19 juillet dernier, ndlr), je pense qu'il est préférable» de les armer, a justifié le maire socialiste, Tristan Trijoulet, au micro de CNEWS.

Une formation très encadrée

«C'est aujourd'hui la troisième force de sécurité publique qui intervient, c'est notre police de proximité», a rajouté l'édile. Et cette décision est approuvée par les habitants.

«Il y a de plus en plus de villes qui équipent leur police d'armes, ça me parait logique», a confié l'un d'eux. «C'est plutôt une bonne idée, vue l'augmentation des agressions aux armes blanches», a avancé un autre.

Et la formation des agents sera très encadrée. «Ce sont d'anciens militaires, d'anciens gendarmes, et d'anciens policiers, qui ont connu cette expérience d'être armés», qui vont s'en charger, a expliqué le maire à CNEWS.

«Et à Mérignac, nous allons mettre en place un encadrement supplémentaire, avec un suivi psychologique et» un accent sur le «cadre juridique de l'utilisation des armes à feu», a précisé l'édile.

D'ici à six mois, les 38 policiers municipaux de la ville devraient être formés au maniement des armes. En France, 58% des villes ont déjà équipé leurs agents.