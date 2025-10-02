Municipales à Marseille : pressenti comme candidat, le sénateur Stéphane Ravier apporte son soutien à Franck Allisio

Longtemps pressenti pour se présenter à la mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône), le sénateur Stéphane Ravier a annoncé ce jeudi soutenir le candidat du RN Franck Allisio, afin de ne pas diviser les voix de son camp.

«Je fais un grand sacrifice». A six mois des élections municipales, le sénateur Stéphane Ravier a renoncé à se présenter à la mairie de Marseille en mars prochain.

L’ancien maire du 7e secteur de la cité phocéenne, ancien du Front national et de Reconquête, a indiqué vouloir soutenir le candidat du Rassemblement national Franck Allisio pour le prochain scrutin.

Dans un entretien accordé à La Provence, Stéphane Ravier a justifié ce choix, indiquant qu’il ne voulait pas diviser les voix de son camp politique. En effet, selon plusieurs sondages, le sénateur serait crédité de 15 à 17% des voix. Franck Allisio oscille lui aux alentours de 19% des suffrages. Une division des voix pourrait empêcher les deux candidats d’accéder au second tour.

«Je ne serai pas le diviseur alors que la droite s'est alliée avec la Macronie», a-t-il affirmé, en référence au soutien apporté par Renaissance à la candidate divers droite Martine Vassal, présidente du conseil départemental et de la métropole.

Franck Allisio salue un «geste extrêmement fort»

Dans un communiqué, Franck Allisio a salué «un geste extrêmement fort» de celui qui, a-t-il dit, «a placé Marseille et les Marseillais au-dessus de ses intérêts personnels».

Stéphane Ravier vient de faire ce que nous ne voyons qu’exceptionnellement en politique : il a placé Marseille et les Marseillais au-dessus de ses intérêts personnels.

Nous avions promis l’unité aux Marseillais, nous tenons parole aujourd’hui.

La victoire à Marseille est proche. https://t.co/WRuUHP4jpg — Franck Allisio (@franckallisio) October 2, 2025

Plusieurs personnalités ont déjà annoncé leur intention de candidater à la mairie de Marseille. C’est le cas notamment du maire socialiste sortant Benoît Payan, ou encore de Martine Vassal, présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pour Les Républicains et le centre.

Du côté de La France insoumise, le député Sébastien Delogu est pressenti pour candidater également.