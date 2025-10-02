Municipales à Toulouse : Renaissance se rallie derrière le maire LR sortant Jean-Luc Moudenc

Le parti présidentiel Renaissance a apporté son soutien à Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse (Haute-Garonne), candidat à sa réélection lors des prochaines municipales, qui se dérouleront en mars 2026.

A six mois des élections municipales, la droite et le centre se mettent d’accord à Toulouse. Ce mercredi, le parti Renaissance a ainsi apporté son soutien à la liste menée par Jean-Luc Moudenc, le maire sortant, en place depuis 2014, et candidat à sa réélection.

«Renaissance a trouvé dans la gouvernance de Jean-Luc Moudenc une méthode en résonnance avec son ADN», a jugé l’antenne du parti présidentiel en Haute-Garonnesur X, appelant à «dépasser les clivages pour bâtir des solutions au service du quotidien».

Les formations politiques poursuivent ainsi leur coalition, existante depuis 2020.

Jean-Luc Moudenc cible LFI

En juin dernier, lors d’un meeting, l’édile de la Ville Rose a considéré que le principal danger pour la Toulouse était La France insoumise. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon fera cavalier seul lors des prochaines municipales, par la candidature du député François Piquemal.

Depuis plusieurs années, LFI réalise de hauts scores à Toulouse. En 2022, Jean-Luc Mélenchon avait largement terminé en tête au premier tour de la présidentielle, récoltant 37% des suffrages. Le mouvement a également remporté plusieurs circonscriptions lors des élections législatives.

Au-delà d'un éventuel duel entre Jean-Luc Moudenc et François Piquemal, François Briançon, ancien adjoint aux Sports et représentant du Parti socialiste, a fait part de sa volonté de récupérer les clés du Capitole. Soutenu par la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga, celui-ci a défendu une union de la gauche et de la société civile, excluant La France Insoumise.