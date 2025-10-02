Notre-Dame-de-la-Mer : la mobilisation citoyenne va-t-elle sauver la chapelle Saint-Pierre ?

Dans les Yvelines, le sort d'une chapelle vouée à la destruction a donné lieu à une mobilisation citoyenne. Celle-ci entend empêcher le processus de démolition.

Les défenseurs de la chapelle Saint-Pierre de Notre-Dame-de-la-Mer (Yvelines) espèrent sauver l'édifice. Mobilisés au travers d'une pétition, ils espèrent empêcher sa démolition, mais l'avenir de ce dernier reste incertain.

En très mauvais état, la chapelle Saint-Pierre était vouée à être détruite car la municipalité ne pouvait pas se permettre le coût de la réhabilitation, estimé à 600.000 € selon le maire de Notre-Dame-de-la-Mer, Jean-Luc Mailloc, interrogé par Actu.fr.

Ce dernier insistait sur le fait que l'édifice est «sans activités religieuses» et soulignait le risque de conserver un bâtiment aussi délabré en bordure d'un axe très emprunté : la D915 et ses «80.000 passages par mois».

Le bâtiment a été vidé et le diocèse ainsi que l'évêque de Versailles ont validé sa désacralisation. La dernière étape avant la démolition était celle de la désaffectation du domaine public, reposant sur une attestation de la Direction régionales des affaires culturelles (Drac) signifiant que l'église n'est ni classée, ni inscrite aux Monuments historiques. Document qui tardait à arriver.

Un appel aux dons lancé

Une aubaine pour l'association Urgences Patrimoine, qui n'a pas hésité à se glisser dans la brèche pour tenter de sauver la chapelle Saint-Pierre. Elle a lancé une pétition dans l'espoir de stopper le processus grâce à la mobilisation citoyenne et a obtenu 13.200 signatures ce qui a, selon elle, «permis d'empêcher la démolition de la chapelle»... pour l'instant.

L'édifice reste toutefois en danger et Urgences Patrimoine insiste désormais sur la nécessité de «financer rapidement les travaux de mise en sécurité et d'urgence». Pour cela, l'association prévoit de lancer une cagnotte officielle et, en attendant, propose aux soutiens du projet de remplir un formulaire de promesse de don.