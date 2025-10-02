Nouveau gouvernement : la participation de LR «n’est pas acquise», indique Bruno Retailleau

Le président des Républicains Bruno Retailleau a laissé entendre ce jeudi «qu’à ce stade», la participation de son parti au gouvernement de Sébastien Lecornu «n’est pas acquise du tout».

Le patron des Républicains Bruno Retailleau, reçu longuement jeudi par le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon, a prévenu que la participation de son parti au prochain gouvernement n'était «à ce stade pas acquise du tout».

«Le compte n’y est pas», a affirmé le ministre de l'Intérieur démissionnaire dans des déclarations au Figaro.

Alors que le Premier ministre poursuit ses consultations ce vendredi, afin de constituer, éventuellement, son équipe exécutive avant la fin de la semaine, cette annonce pourrait bien durcir sa tâche. Depuis la nomination de Sébastien Lecornu, la droite a insisté pour qu'un «contrat de gouvernement» soit signé, autour de certains sujets, afin d'assurer la présence des LR.

Une équipe resserrée

Le chef de l'État et Sébastien Lecornu envisagent de nommer entre 20 et 25 ministres maximum en tout, et en une seule salve, selon plusieurs sources politiques, contre 35 pour l'équipe de François Bayrou.

Une promesse d'exécutif «resserré» maintes fois énoncée, rarement tenue. Mais cette fois «ils ont l'air d'y tenir», y compris pour afficher une certaine sobriété en temps de disette budgétaire.

Certains ministres sortants pourraient rester dans le prochain gouvernement. C'est le cas notamment de Gérald Darmanin, à la Justice, mais aussi de Jean-Noël Barrot, aux Affaires étrangères.