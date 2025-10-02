Nouveau gouvernement : qui pourrait prendre la suite de Sébastien Lecornu aux Armées ?

Une vingtaine de jour après avoir pris la suite de François Bayrou en tant que Premier ministre, Sébastien Lecornu pourrait annoncer son gouvernement d’ici à la fin de la semaine. Si certains ministres pourraient rester en poste, il y a un ministère qui va assurément changer de mains : celui des Armées.

Ministère de cœur du Premier ministre. Avec l’annonce imminente d’un nouveau gouvernement, c’est la question à un million : qui va pendre la place de Sébastien Lecornu à la tête du ministère des Armées ?

En effet, Sébastien Lecornu y a posé ses valises en mai 2022 et a conservé son ministère malgré la valse des gouvernements. Pourtant, avec son arrivée à Matignon, il va devoir laisser sa place à l’hôtel de Brienne.

Trois noms déjà connus du gouvernement circulent et sont parmi les favoris pour prendre la tête des militaires. L’actuel ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, serait en première position pour prendre la place de Sébastien Lecornu.

Toutefois, le LR Jean-Louis Thiériot, qui a été ministre délégué auprès de Sébastien Lecornu sous le fugace gouvernement de Michel Barnier, se verrait bien prendre la tête du ministère des Armées.

Enfin, ministre démissionnaire du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin pourrait délaisser ce poste et lui préférer les Armées.

Il faudra cependant attendre encore un peu pour savoir qui prendra la suite de Sébastien Lecornu, puisque le Premier ministre doit encore conduire une dernière série de consultations ces jeudis et vendredi, avant d’annoncer la composition de son équipe gouvernementale.