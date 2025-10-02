Nouveau gouvernement : Roland Lescure pressenti au ministère de l'Économie

Ancien ministre de l’Industrie et vice-président de l’Assemblée nationale, Roland Lescure serait pressenti pour faire son entrée dans le prochain gouvernement de Sébastien Lecornu, du côté de Bercy.

Alors que l’annonce du gouvernement de Sébastien Lecornu semble imminente, le nom de Roland Lescure semble de plus en plus cité pour faire son retour dans l’exécutif. L’ancien ministre de l’Industrie, entre 2022 et 2024, aujourd’hui député des Français établis hors de France, figurerait, selon plusieurs sources, dans la liste des candidats potentiels au poste de ministre de l’Economie.

Celui-ci aurait refusé de briguer à nouveau une vice-présidence de l’Assemblée nationale ce mardi en cas d’une éventuelle entrée dans le gouvernement de Sébastien Lecornu.

Roland Lescure, un temps pressenti pour occuper le poste de Premier ministre, occuperait ainsi un poste clé et délicat au sein de l’exécutif de Sébastien Lecornu, chargé de présenter un budget pour l’année 2026 suffisamment consensuel pour éviter une censure.

Un gouvernement resserré

Selon plusieurs sources concordantes à CNEWS, Sébastien Lecornu devrait prononcer sa déclaration de politique générale la semaine prochaine devant le Parlement. L’annonce de son gouvernement pourrait donc advenir avant la fin de la semaine.

Le Premier ministre chercherait à composer un exécutif resserré, avec 20 à 25 ministres maximum, contre 35 sous François Bayrou. Plusieurs personnalités en fonction à des postes régaliens pourraient eux conserver leur portefeuille.

C’est le cas notamment pour Jean-Noël Barrot, au ministère des Affaires étrangères, Gérald Darmanin, à la Justice, ou encore Bruno Retailleau à l’Intérieur. Ce jeudi, le président des Républicains a cependant laissé entendre «qu’à ce stade», la participation de son parti au gouvernement de Sébastien Lecornu «n’était pas acquise du tout».