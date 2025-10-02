Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu entame une nouvelle série de consultations ce jeudi

Toujours en quête d’un gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu engage à partir de ce jeudi une nouvelle salve de consultations avec les formations politiques.

Les députés ayant fait leur rentrée parlementaire, Sébastien Lecornu est sommé par les élus de constituer rapidement un gouvernement, afin d’étudier un budget pour 2026. C’est dans ce cadre que le Premier ministre engage, à partir de ce jeudi, une nouvelle série de consultations avec les formations politiques représentées au Parlement.

Des échanges qui ont déjà démarré. En effet, le locataire de Matignon a déjà consulté les représentants du «socle commun» ce lundi, à l’occasion d’un déjeuner, mais aussi Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, ce mardi.

S'il pourra compter sur des groupes parlementaires constructifs, à l’image des indépendants de LIOT, désireux de maintenir une stabilité, d’autres formations se rendront à Matignon tout en assumant leur volonté de censurer le Premier ministre. «Notre position est déjà prise, il y aura une censure», révélait le président du groupe communiste à l’Assemblée Stéphane Peu ce mardi.

Une alliance fragile

Alors que le Parti socialiste a refusé toute participation à un gouvernement de Sébastien Lecornu, ce dernier devrait alors composer avec la droite, comme ses prédécesseurs.

Dans ce cas de figure, plusieurs ministres régaliens, comme Gérald Darmanin (Justice) et Bruno Retailleau (Intérieur), devraient rester en poste. Une alliance fragile, qui reste stable néanmoins sur les sujets régaliens.

Le Premier ministre devra cependant éviter la censure du Parti socialiste, mais aussi du Rassemblement national, qui a d’ores et déjà imposé des lignes rouges.

Chargé de proposer un budget à la représentation nationale, Sébastien Lecornu a laissé entendre que son futur gouvernement ferait des «propositions» de baisse d'impôts «notamment en faveur du travail» et que «tout débat sur la fiscalité doit aller de pair avec la baisse réelle des dépenses publiques».

Celui-ci a également assuré les leaders syndicaux que l'«amélioration de la retraite des femmes» serait inscrite au budget de la Sécurité sociale débattu cet automne. La déclaration de politique générale du Premier ministre devrait avoir lieu la semaine prochaine, a appris CNEWS de sources concordantes.