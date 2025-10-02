Pouvoir d'achat : qu'est-ce que la CSG et à quoi sert-elle ?

Au travail sur le budget 2026 depuis sa nomination au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu pourrait accepter de baisser la CSG (contribution sociale généralisée) sur les bas salaires, comme le souhaite la gauche depuis de nombreuses années.

Une mesure avantageuse pour les bas salaires. Ce jeudi, le projet de budget 2026 va être transmis au Haut conseil des finances publiques. Parmi les nombreuses pistes étudiées par le nouveau Premier Ministre, Sébastien Lecornu, concernant le pouvoir d'achat, Le Figaro rapporte que la mesure privilégiée serait une baisse de la CSG sur les bas salaires. Qu'est ce que la CSG et à quoi sert-elle ?

La CSG, pour contribution sociale généralisée, est une taxe destinée au financement de la protection sociale. Cet impôt est prélevé sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement (pension retraite, allocation chômage, par exemple), les revenus du patrimoine et les revenus de placements.

Créée par la loi de finances pour 1991 et inscrite dans le code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) est un impôt assis sur l’ensemble des revenus des personnes résidant en France. La contribution sociale généralisée concerne : les revenus d’activité, les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine, les revenus de placement et les sommes engagées ou redistribuées par les jeux. Le taux de la CSG varie en fonction de la nature des revenus.

100 milliards d'euros par an

Selon Vie Publique, «la CSG vise à diversifier le mode de financement de la protection sociale qui, avant la création de cet impôt, reposait essentiellement sur les cotisations sociales. Le financement exclusif par les cotisations sociales était critiqué pour trois raisons principales : d’un alourdissement du coût du travail, d’un problème d’efficacité et de justice du prélèvement, qui ne pesait que sur les revenus du travail, d’un manque de légitimité car seuls les salariés cotisaient».

La CSG rapporte plus de 100 milliards d'euros chaque année.

Le Figaro nous apprend également que la hausse de la «flat tax», la contribution sur les hauts revenus ou encore la réforme du pacte Dutreil sont des mesures étudiées par Sébastien Lecornu pour le budget 2026.