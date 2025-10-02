Un Français sur quatre se force à sourire pour améliorer son humeur, selon un sondage

Signe universel de convivialité, le sourire n’est pas toujours aussi spontané qu’il en a l’air. Une enquête réalisée pour Cheerz montre qu’en ce jour de la Journée mondiale du sourire, un Français sur quatre reconnaît s’y contraindre pour améliorer son humeur.

L’ambivalence d’un geste universel. Ce vendredi 3 octobre, la Journée mondiale du sourire est célébrée un peu partout, l’occasion de rappeler l’importance d’un geste qui paraît anodin. Pourtant, une étude menée début septembre par l’institut FLASHS pour Cheerz montre à quel point ce réflexe universel peut être plus complexe qu’il n’y paraît.

Au premier abord, les chiffres rassurent : huit Français sur dix affirment sourire régulièrement dans une journée ordinaire. Mais derrière cette habitude se cachent des motivations diverses. Pour la moitié des sondés, le sourire est un réflexe spontané. Pour près d’un tiers, il sert surtout de langage social, une manière de communiquer sans mot.

Et pour un quart, il s’agit carrément d’un petit coup de pouce psychologique : se forcer à sourire pour améliorer son humeur. Comme le rappelle l’étude, les raisons varient : «faire bonne figure», rassurer les autres, alléger une atmosphère, ou simplement s’accorder une parenthèse de légèreté. Le sourire devient alors une ressource, parfois sincère, parfois bricolée.

Plus de façade que d'envie

Mais ce geste n’est pas toujours choisi. Plus d’un Français sur deux reconnaît sourire sans réelle envie, y compris dans des cercles pourtant proches : 56 % entre amis, 54 % en famille. Chez les plus jeunes, les 18–24 ans, la proportion grimpe encore davantage. Le phénomène se retrouve aussi face à l’objectif : un tiers avoue poser un sourire de circonstance pour la photo.

Dans le monde du travail, la contrainte devient presque une règle tacite. Près de deux tiers des salariés en contact avec le public considèrent qu’un sourire permanent fait partie du «contrat». Une attente qui pèse : 44 % parlent d’une véritable fatigue émotionnelle. Les femmes, plus nombreuses à sentir cette pression sociale, sont pourtant moins enclines que les hommes à en exprimer les effets négatifs. Une différence qui illustre la charge silencieuse que peut représenter ce simple geste.

Malgré ces contraintes, le sourire conserve une force contagieuse. Près de 40 % des Français disent qu’un sourire croisé dans la rue suffit à égayer leur journée, et un tiers avoue qu’il leur donne envie de sourire à leur tour. Preuve qu’il reste un langage universel, capable de désamorcer une tension ou de créer une complicité en un instant.

Face à l’appareil photo aussi, il garde son capital positif : plus d’un Français sur deux estime qu’il rend une personne plus photogénique. Seule exception, les 18–24 ans : 15 % d’entre eux jugent qu’il vaut mieux ne pas sourire, sans doute influencés par les codes visuels en vogue sur les réseaux sociaux.