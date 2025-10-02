Vents violents : ces 14 départements où de fortes rafales sont attendues ce vendredi 3 octobre

Des vents violents sont attendus dans quatorze départements du nord-ouest ce vendredi 3 octobre selon les prévisions de Météo-France.

Le vent risque de souffler fort dans le nord-ouest. Météo-France met sous surveillance quatorze départements dans lesquels de fortes rafales sont attendues ce vendredi 3 octobre.

©Météo-France

Sont concernés les quatre départements de la région Bretagne : les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan.

Mais aussi les cinq départements de la région Normandie : le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime.

Enfin, les cinq départements des Hauts-de-France sont concernés par les risques de vents violents : l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.

Des rafales jusqu’à 75 km/h sont attendues en Normandie, 65 km/h sur la côte bretonne et 50 km/h dans la pointe nord du pays.