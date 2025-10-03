Café-débat sur le voile à Strasbourg : «Ce n’est plus simplement la défense des victimes de discriminations, mais la défense de l’islam rigoriste», dénonce Elisabeth Lévy

«Ce n’est plus simplement la défense des victimes de discriminations, mais la défense de l’islam rigoriste», a dénoncé Elisabeth Lévy, ce vendredi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS, réagissant à la tenue d'un café-débat sur le voile organisé à Strasbourg et à la position de LFI sur le sujet.