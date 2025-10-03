Toute l’actu en direct 24h/24
Café-débat sur le voile à Strasbourg : «Ce n’est plus simplement la défense des victimes de discriminations, mais la défense de l’islam rigoriste», dénonce Elisabeth Lévy

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce n’est plus simplement la défense des victimes de discriminations, mais la défense de l’islam rigoriste», a dénoncé Elisabeth Lévy, ce vendredi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS, réagissant à la tenue d'un café-débat sur le voile organisé à Strasbourg et à la position de LFI sur le sujet. 

LFIvoileIslamismeStrasbourg

