En directGouvernement Lecornu : le PS va demander au Premier ministre un «vote» du Parlement sur la réforme des retraites

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Alors qu'il poursuit ses consultations en vue de former un nouveau gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce vendredi qu'il renonçait à utiliser l'article 49.3. Suivez notre direct.
Marine Tondelier note un "un petit début d'inflexion" mais attend "des mesures concrètes"

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a pris note vendredi d'"un petit début d'inflexion" de Sébastien Lecornu, qui a renoncé à recourir à l'article 49.3 pour faire adopter le budget, mais attend "des mesures concrètes" sur la justice sociale et l'environnement pour ne pas censurer le gouvernement. 

"Si on en ressort sans aucune réponse sur rien, vous savez bien ce qui va se passer", la censure, a-t-elle prévenu à son arrivée à Matignon avant son entretien avec le Premier ministre. Depuis sa nomination, il y a 22 jours, "il cherche tous à nous endormir en ne faisant rien, en ne disant rien, en bougeant le moins possible", a-t-elle dénoncé, ironisant sur sa "stratégie du chloroforme".

Bruno Retailleau (LR) craint "une coalition des démagogues" pour faire voter le budget
Marine Le Pen trouve "respectueuse" l'annonce de Lecornu sur le 49.3 mais ne tranche pas sur la censure

Marine Le Pen a jugé vendredi que la décision du Premier ministre de ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget était "plus respectueuse de la démocratie", se félicitant "d'un pouvoir supplémentaire" accordé aux députés. 

Pour autant, elle "attend le discours de politique générale" du Premier ministre en début de semaine prochaine pour voir "s'il existe une rupture ou pas", a-t-elle dit, à l'issue de son entretien avec Sébastien Lecornu, rappelant que "pour le Rassemblement national, c'est la rupture ou la censure".

Olivier Faure va mander à Sébastien Lecornu un "vote" du Parlement sur la réforme des retraites

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure va demander à Sébastien Lecornu un nouveau "vote" sur la très contestée réforme des retraites de 2023, adoptée sans vote grâce à l'article 49.3 de la Constitution auquel le Premier ministre s'est engagé vendredi à renoncer pour gouverner. 

"Est ce qu'il est prêt à ce que, d'ici au mois de décembre, les députés, les sénateurs aient la possibilité de voter pour la première fois sur une réforme qui, précisément, n'a été adoptée que grâce au 49.3", a interrogé le député avant l'entrée de la délégation socialiste pour une négociation de la dernière chance à Matignon.

LFI entend toujours déposer une motion de censure

La France insoumise entend toujours déposer une motion de censure "dès la nomination" du gouvernement de Sébastien Lecornu, malgré la promesse de ce dernier de ne pas utiliser le 49.3 à l'Assemblée nationale, a prévenu sur X vendredi le coordinateur national de LFI Manuel Bompard.

Renoncement au 49.3 : le gouvernement a d'autres outils pour "caporaliser le Parlement", réagit Boris Vallaud

Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, a estimé vendredi que le renoncement de Sébastien Lecornu à faire usage de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter un texte sans vote, n'empêcherait pas le gouvernement de "caporaliser le Parlement", à l'aide d'autres outils constitutionnels. 

Juste après l'annonce du Premier ministre, le député socialiste a rappelé sur franceinfo "la dureté des outils du parlementarisme rationalisé et cette possibilité de caporaliser le Parlement", en citant notamment "les votes bloqués" ou "l'article 40 qui empêche des dépenses nouvelles". "Le Premier ministre appelle au compromis. Mais au moment où nous allons le rencontrer, il ne nous en propose aucun", a-t-il ajouté, alors que le PS est attendu à Matignon à 10H30 pour une négociation de la dernière chance sur le budget.

Sébastien Lecornu annonce renoncer au 49.3

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé vendredi qu'il "renonçait" à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner, et notamment faire adopter le budget sans vote, dans un geste à l'égard des oppositions pour les convaincre de ne pas censurer le gouvernement.

Retrouvez notre article complet ICI 

PolitiqueGouvernementSébastien Lecornu

