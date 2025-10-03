La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a pris note vendredi d'"un petit début d'inflexion" de Sébastien Lecornu, qui a renoncé à recourir à l'article 49.3 pour faire adopter le budget, mais attend "des mesures concrètes" sur la justice sociale et l'environnement pour ne pas censurer le gouvernement.
"Si on en ressort sans aucune réponse sur rien, vous savez bien ce qui va se passer", la censure, a-t-elle prévenu à son arrivée à Matignon avant son entretien avec le Premier ministre. Depuis sa nomination, il y a 22 jours, "il cherche tous à nous endormir en ne faisant rien, en ne disant rien, en bougeant le moins possible", a-t-elle dénoncé, ironisant sur sa "stratégie du chloroforme".
Le Premier Ministre fait le choix de renoncer au 49.3 pour laisser la place au dialogue et mettre le Parlement devant ses responsabilités. Dans un contexte d’absence de majorité c’est un choix qui se comprend, à condition qu’une coalition des démagogues n’aboutisse pas au vote…
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) October 3, 2025
Marine Le Pen a jugé vendredi que la décision du Premier ministre de ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget était "plus respectueuse de la démocratie", se félicitant "d'un pouvoir supplémentaire" accordé aux députés.
Pour autant, elle "attend le discours de politique générale" du Premier ministre en début de semaine prochaine pour voir "s'il existe une rupture ou pas", a-t-elle dit, à l'issue de son entretien avec Sébastien Lecornu, rappelant que "pour le Rassemblement national, c'est la rupture ou la censure".
Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure va demander à Sébastien Lecornu un nouveau "vote" sur la très contestée réforme des retraites de 2023, adoptée sans vote grâce à l'article 49.3 de la Constitution auquel le Premier ministre s'est engagé vendredi à renoncer pour gouverner.
"Est ce qu'il est prêt à ce que, d'ici au mois de décembre, les députés, les sénateurs aient la possibilité de voter pour la première fois sur une réforme qui, précisément, n'a été adoptée que grâce au 49.3", a interrogé le député avant l'entrée de la délégation socialiste pour une négociation de la dernière chance à Matignon.
La France insoumise entend toujours déposer une motion de censure "dès la nomination" du gouvernement de Sébastien Lecornu, malgré la promesse de ce dernier de ne pas utiliser le 49.3 à l'Assemblée nationale, a prévenu sur X vendredi le coordinateur national de LFI Manuel Bompard.
Le Rassemblement National ayant acté dans la presse cette semaine son « tournant libéral », Sébastien Lecornu vient sceller aujourd’hui la dernière pierre de son accord avec l’extrême-droite pour faire voter à l’Assemblée Nationale un budget macrolepeniste.
Dès la nomination de…
— Manuel Bompard (@mbompard) October 3, 2025
Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, a estimé vendredi que le renoncement de Sébastien Lecornu à faire usage de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter un texte sans vote, n'empêcherait pas le gouvernement de "caporaliser le Parlement", à l'aide d'autres outils constitutionnels.
Juste après l'annonce du Premier ministre, le député socialiste a rappelé sur franceinfo "la dureté des outils du parlementarisme rationalisé et cette possibilité de caporaliser le Parlement", en citant notamment "les votes bloqués" ou "l'article 40 qui empêche des dépenses nouvelles". "Le Premier ministre appelle au compromis. Mais au moment où nous allons le rencontrer, il ne nous en propose aucun", a-t-il ajouté, alors que le PS est attendu à Matignon à 10H30 pour une négociation de la dernière chance sur le budget.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé vendredi qu'il "renonçait" à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner, et notamment faire adopter le budget sans vote, dans un geste à l'égard des oppositions pour les convaincre de ne pas censurer le gouvernement.