La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a pris note vendredi d'"un petit début d'inflexion" de Sébastien Lecornu, qui a renoncé à recourir à l'article 49.3 pour faire adopter le budget, mais attend "des mesures concrètes" sur la justice sociale et l'environnement pour ne pas censurer le gouvernement.

"Si on en ressort sans aucune réponse sur rien, vous savez bien ce qui va se passer", la censure, a-t-elle prévenu à son arrivée à Matignon avant son entretien avec le Premier ministre. Depuis sa nomination, il y a 22 jours, "il cherche tous à nous endormir en ne faisant rien, en ne disant rien, en bougeant le moins possible", a-t-elle dénoncé, ironisant sur sa "stratégie du chloroforme".