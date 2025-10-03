GP Explorer 3 : quels sont les créateurs de contenus qui participent à cette nouvelle édition ?

Pour cette dernière édition du GP Explorer, 12 écuries s'affrontent. En plus des piliers du YouTube français, deux tandem étrangers participeront à la course.

Après deux éditions qui ont explosé tous les records, le GP Explorer - événement de F4 imaginé par le YouTubeur Squeezie - revient pour une troisième et ultime course. Au cours de trois jours, dès ce vendredi 3 et jusqu'au dimanche 5 octobre, la course automobile enchaînera concerts et compétitions.

Au total, 24 pilotes s’affronteront sur le circuit Bugatti du Mans, divisé en 12 écuries différentes.

Le retour d'anciens compétiteurs

Le créateur du GP Explorer, Squeezie, fait équipe avec le streamer AmineMaTue, largement suivi sur YouTube mais aussi, Twitch. Les deux, respectivement numéro 14 et 10, font la course avec une écurie aux couleurs de Netflix.

Sponsorisés par Lego, Djilsi et Maxime Biaggi forment un duo attendu : les créateurs de contenus affichent, depuis des années, une complicité sans faille. L’année dernière, Maxime Biaggi avait malheureusement été victime d’un accident, quelques instants seulement avant le top départ du GP Explorer 2.

Dans un duo 100% féminin, la vidéaste et streameuse Maghla est accompagnée de l’influenceuse Léa Elui. Cette dernière s’est fait connaître sur Musical.ly, l’ancien nom de TikTok, et a explosé à l’international.

La streameuse Baghera Jones forme un autre duo avec la YouTubeuse et streameuse Cocotte, elle-même suivie par plus d'un million de personnes sur YouTube et plus de 475.000 sur Twitch.

AnaOnAir, créatrice spécialisée dans les sports mécaniques, participera aussi à l’événement avec Kaatsup, streameuse gaming. Les deux professionnels de l’e-sport, Gotaga et Nikof, formeront également un duo sous la bannière de Lofi Girl, chaîne YouTube musicale.

Rappeurs, YouTubeurs américains...

L’ancien vidéaste Théodort, devenu chanteur et rappeur, sera pour sa part accompagné de Mastu, de son vrai nom Théo Becker.

Dans l’écurie sponsorisée par Subway, le créateur de contenu et humoriste MisterV ne sera pas accompagné d’un influenceur, mais du rappeur PLK, membre du groupe Panama Bende et du collectif La Confrérie.

De même pour le streamer Billy, qui forme un duo avec le rappeur marseillais SCH, connu pour les titres «La nuit», ou «J’reviens de loin».

Le streameur Anyme, qui a gagné en notoriété cette année, est accompagné par le rappeur, compositeur et interprète Houdi, apparu sur la scène musicale en 2022.

Finalement, deux écuries étrangères font aussi la course cette année. Les espagnols Ander et Karchez, ainsi que les américains Ludwig et Michael Reeves.

Le GP Explorer 3 devrait être la dernière édition de cette course folle. Le tout sera diffusé en ligne.