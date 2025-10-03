«Mojito le piqueur fou» : décision de justice attendue ce vendredi pour l’influenceur

Le délibéré du procès de l’influenceur «Amine Mojito», qui s'était fait filmer en train de piquer avec une seringue vide des passants dans la rue, est attendu ce vendredi 3 octobre. Le prévenu de 27 ans encourt quinze mois de prison donc cinq avec sursis.

Il va être fixé sur son sort. Une peine de quinze mois de prison, dont cinq avec sursis, a été requise contre Amine Mojito, un influenceur qui s'était fait filmer en train de piquer avec une seringue vide des passants dans la rue, une «blague» dont il a reconnu la «violence» devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans ses réquisitions, le procureur a demandé que la partie ferme soit aménagée sous forme de détention à domicile avec bracelet électronique. Le délibéré est attendu ce vendredi 3 octobre.

Sur les écrans de la salle d'audience, une vidéo TikTok de quelques secondes avait été dévoilée : un jeune homme masqué s'approchait d'un passant, le piquait par surprise avec une seringue, puis faisait mine de le poursuivre sur un boulevard parisien, le bras levé, seringue à la main, pendant que la victime apeurée prenait la fuite. La victime, un quinquagénaire, est la seule à avoir déposé plainte. Pourtant, plusieurs autres séquences, toutes tournées en juin à Paris, ont reproduit le même «canular» auprès de nombreux badauds.

«A chaque fois, après, je leur disais "C’est une blague", et alors ça redescendait instantanément», avait expliqué à la barre l'influenceur, «Mojito» pour ses milliers de followers, Ilan M., 27 ans, à l'état-civil. Ou encore «le piqueur fou», tel qu'il avait titré ses vidéos. Quid du quinquagénaire qui s'est fait reconnaître sept jours d'ITT en raison du «choc traumatique» ? «Je n'ai pas pu lui dire que c'était une blague parce qu'il s'est enfui», avait-il poursuivi.

A la barre, le jeune homme qui comparaissait libre, a fait profil bas : «Je n'ai pas pensé à ces gens, je leur ai fait peur», «même moi j'aurais peur si quelqu'un s'approchait avec une seringue». Ses motivations ? Retrouver une audience sur les réseaux pour promouvoir un projet professionnel de «programme sportif», en s'inspirant de vidéos similaires tournées quelques mois plus tôt au Portugal et devenues virales. Malgré les millions de vues de ses «pranks», il a juré ne pas avoir touché un centime de la plate-forme chinoise.

«des blagues pas drôles»

Mais, pour le procureur, «on ne peut pas tout accepter sur le thème du divertissement, de la course au like», d'autant que, à l'époque des faits, «nous sommes dans un climat» de multiplication de plaintes pour des piqûres anonymes, notamment lors de la Fête de la musique : 145 recensées ce soir-là, même si leur matérialité n'a pu être établie pour la plupart.

Le prévenu, qui avait été placé en détention provisoire dans un premier temps, a eu «le tort de faire des blagues pas drôles : sûrement un délit, voire une contravention», a plaidé son avocat.