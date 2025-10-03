Fusillade à Nice : deux morts, deux blessés graves et trois légers dans le quartier des Moulins après des tirs à l'arme automatique

Des tirs à l'arme automatique ont fait deux morts et plusieurs blessés ce vendredi soir dans le quartier des Moulins, à Nice. Le maire de la ville, Christian Estrosi, est actuellement sur place et dénonce une «incursion sur fond de narco-banditisme».

Une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice a fait deux morts dans la soirée de ce vendredi 3 octobre. Sur place, le maire de la ville, Christian Estrosi, évoque une situation «tendue et confuse». Selon ce dernier, la fusillade serait une «incursion sur fond de narco-banditisme».

Deux autres blessés graves sont à déplorer, ainsi que trois plus légers.

Présent sur place dans le quartier des Moulins auprès des habitants

où la situation est tendue et confuse. Une incursion sur fond de narco-banditisme a entraîné des tirs à l’arme automatique. Selon les premiers éléments, deux personnes seraient décédées et plusieurs autres… pic.twitter.com/Fcc8Uyzgv3 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 3, 2025

Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers sont également sur le site et «ont procédé à la sécurisation du périmètre», a de son côté confirmé le Préfet des Alpes-Maritimes, à travers un poste X. «Sur décision du ministre de l'intérieur, des renforts seront mobilisés dès demain pour assurer le retour à la sécurité dans le quartier et resteront autant que nécessaire», ajoute le poste.