Fusillade à Nice : deux morts, deux blessés graves et trois légers dans le quartier des Moulins après des tirs à l'arme automatique

Le maire de Nice, Christian Estrosi, est actuellement sur place et dénonce une «incursion sur fond de narco-banditisme». [Capture d'écran / X @cestrosi]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des tirs à l'arme automatique ont fait deux morts et plusieurs blessés ce vendredi soir dans le quartier des Moulins, à Nice. Le maire de la ville, Christian Estrosi, est actuellement sur place et dénonce une «incursion sur fond de narco-banditisme».

Une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice a fait deux morts dans la soirée de ce vendredi 3 octobre. Sur place, le maire de la ville, Christian Estrosi, évoque une situation «tendue et confuse». Selon ce dernier, la fusillade serait une «incursion sur fond de narco-banditisme».

Deux autres blessés graves sont à déplorer, ainsi que trois plus légers. 

Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers sont également sur le site et «ont procédé à la sécurisation du périmètre», a de son côté confirmé le Préfet des Alpes-Maritimes, à travers un poste X. «Sur décision du ministre de l'intérieur, des renforts seront mobilisés dès demain pour assurer le retour à la sécurité dans le quartier et resteront autant que nécessaire», ajoute le poste. 

