«Notre objectif est de permettre la rétention de criminels et délinquants étrangers présents illégalement sur le territoire français à 180, voire 210 jours», annonce le député EPR Charles Rodwell

«Notre objectif est de permettre la rétention de criminels et délinquants étrangers présents illégalement sur le territoire français à 180, voire 210 jours», a annoncé Charles Rodwell, député Ensemble Pour la République des Yvelines, ce vendredi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant notamment sur le meurtre de la jeune Philippine en septembre 2024 par un ressortissant marocain sous OQTF.